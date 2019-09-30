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      У Гантера Байдена очень плохая репутация, – Каленюк о сыне оппонента Трампа

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      Гантер Байден
      Гантер Байден / thebabel.net

      Вице-президент США Джо Байден, требуя уволить тогдашнего Генпрокурора Украины Виктора Шокина, не покрывал своего сына. Потому что Шокин не был хорошим прокурором и делал все возможное, чтобы не расследовать дело относительно компании Burisma, где в наблюдательном совете был сын Байдена.

      Об этом в прямом эфире программы "После всего" сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк.

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      "Я училась в США и верю в систему сдержек и противовесов. И в то, что есть какие-то внутренние правила и процедуры, которые не позволят вице-президенту США покрывать своего сына", – подчеркнула Каленюк.

      Также она добавила, что сын Джо Байдена непутевый. И вообще у Гантера Байдена очень плохая репутация, его выгнали из резерва ВМС США за употребление наркотиков.

      У меня нет оснований считать, что Байден использовал свои полномочия, чтобы покрывать сына,
      – подчеркнула Дарья.

      Что известно о скандале вокруг Байдена и Трампа?
      Летом Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Гантер.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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      Теги: Новости США Новости Украины Дональд Трамп Скандал Джозеф Байден Импичмент Расследования
      Источник: 24 канал
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