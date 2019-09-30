Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Байдена-Трампа

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что полностью готов свидетельствовать в Конгрессе Соединенных Штатов в деле относительно кандидата в американские президенты Джо Байдена. Мол, он абсолютно открыт для следствия.

Так же Луценко уверен, что все его действия на посту генпрокурора в этом деле были законными, отметил он в интервью изданию ВВС.

К слову: Луценко выехал в Великобританию "учить английский язык"

Я ничего не боюсь. Боюсь только за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского политического шторма. Я хочу защитить свою страну,

– заявил Луценко.

Кроме того, он рассказал о своих встречах с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и обсуждении этого дела. Впрочем, заверил экс-глава ГПУ, никаких указаний по расследованию не было, а обсуждалось лишь отсутствие оснований для расследования против Байдена в Украине.

Что известно о скандале вокруг Байдена и Трампа?

В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К которому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Юрий Луценко заявил, что нет оснований для расследования против Джо Байдена или его сына. Он также рассказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование против Байдена в Украине. Экс-генпрокурор якобы ответил, что это не его юрисдикция.