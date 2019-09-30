Луценко готовий свідчити у Конгресі США у справі Байдена – Трампа

Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що цілком готовий свідчити у Конгресі Сполучених Штатів у справі щодо кандидата в американські президенти Джо Байдена. Мовляв, він абсолютно відкритий для слідства.

Так само Луценко впевнений, що всі його дії на посаді генпрокурора у цій справі були законними, наголосив він у інтерв'ю виданню ВВС.

До слова: Луценко виїхав до Великої Британії "вчити англійську мову"

Я нічого не боюся. Боюся лише за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського політичного шторму. Я хочу захистити свою країну,

– заявив Луценко.

Крім того, він розповів про свої зустрічі з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та обговорення цієї справи. Втім, запевнив ексочільник ГПУ, жодних вказівок щодо розслідування не було, а обговорювалася лише відсутність підстав для розслідування проти Байдена в Україні.

Що відомо про скандал довкола Байдена і Трампа?

У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена Гантер.

Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Юрій Луценко заявив, що немає підстав для розслідування проти Джо Байдена або його сина. Він також розповів, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування проти Байдена в Україні. Ексгенпрокурор нібито відповів, що це не його юрисдикція.