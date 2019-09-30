У Гантера Байдена дуже погана репутація, – Каленюк про сина опонента Трампа

Віцепрезидент США Джо Байден, вимагаючи звільнити тодішнього Генпрокурора України Віктора Шокіна, не покривав свого сина. Бо Шокін не був хорошим прокурором та робив усе можливе, аби не розслідувати справу щодо компанії Burisma, де у наглядовій раді був син Байдена.

Про це у прямому ефірі програми "Після всього" сказала виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

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"Я навчалася у США і вірю у систему стримувань і противаг. І у те, що є якісь внутрішні правила і процедури, які не дозволять віцепрезиденту США покривати свого сина", – наголосила Каленюк.

Також вона додала, що син Джо Байдена непутящий. І загалом у Гантера Байдена дуже погана репутація, його вигнали з резерву ВМС США за вживання наркотиків.

Я не маю підстав вважати, що Байден використовував свої повноваження, щоб покривати сина,

– підкреслила Дарія.

Що відомо про скандал довкола Байдена і Трампа?Влітку Дональд Трамп подзвонив Володимиру Зеленському і нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена Гантер.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського й українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.