Разговор Зеленского с Трампом задел Европу: Украине грозит новый скандал

О скандале в США из-за разговора Зеленского с Трампом и об Арсене Авакове, которого оставили на посту – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили главред "РБК Украина" Сергей Щербина, эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич, политолог Алексей Минаков, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, экс-нардеп Мустафа Найем, нардеп от "Слуги Народа" Денис Монастырский.

О скандале в США

► Украина становится токсичной, – Минаков

В результате скандала в США из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским пострадали все стороны, а сама Украина стала ассоциироваться с проблемами и токсичностью. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Алексей Минаков.

По его словам, последствия скандала в США – негативные для всех.

Потому что и Байден, фактически, попал со стороны демократов в эту историю, впросак. И Трамп звонком к президенту Украины попал в проблему. То есть Украина становится такой токсичной. Украина на ассоциативном уровне возникает с какими-то проблемами,

– подчеркнул Минаков.



Алексей Минаков Он добавил, что кроме этого начал раздуваться скандал между Украиной и Европой. Не говоря уже о том, что потом раздуваются скандалы, которые должны поссорить Украину и Европу, что, мол, последняя будто достаточно не помогает. И сейчас все, в первую очередь – немецкие, СМИ оправдываются, демонстрируют миллиарды, подсчитывают, проводят калькуляцию, сколько они помощи нам оказали. Это показывает, что это их задело,

– пояснил политолог. Читайте также: Зеленский говорил Трампу, что Меркель и Макрон недостаточно помогают Украине В свою очередь политический эксперт Олег Рыбачук в программе "Политанатомия" отметил, что Европа и в самом деле могла бы действовать активнее, и об этом Зеленский честно заявил в частной беседе Трампу, не зная, что она будет опубликованной. Зато еще один гость программы – нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко – сказал, что это дело Министерства иностранных дел – твердо акцентировать внимание на улучшении помощи и находить для этого различные пути, а президент, наоборот, должен быть более "добрым полицейским". Что известно о скандале в США и при чем здесь ЕвропаКонгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США. Причиной является разговор Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома потребовал начать расследование против Байдена – своего конкурента на выборах.



Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – Хантер – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Хантер был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.



Стенограмма разговора американского и украинского президента была опубликована и удостоверяет, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.



Также в разговоре Зеленский отметил Трампу, что Европа могла бы делать больше. В этом контексте президент Украины вспомнил Меркель и Макрона.

► Есть один человек, который об этой истории знает все, – Щербина

Америнський президент Дональд Трамп в телефонном разговоре просил Владимира Зеленского обратить внимание на дело газовой компании "Буризма". К ней, в частности, причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах – Хантер Байден. В Украине же есть человек, который об этом деле знает все. Это – следователь ГПУ тех времен Дмитрий Сус. Об этом на 24 канале рассказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

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По его словам, именно Сус вел это дело и выносил решение об аресте активов "Буризмы". Поэтому как раз он сможет рассказать, как все в этой истории происходило в генпрокуратуре. Но будет ли он это говорить, заинтересован ли кто-то в том, чтобы он это сказал – неизвестно.



Дмитрий Сус Щербина добавил: если всю эту историю правильно подать и правильно раскрутить во время рассмотрений импичмента Трампа в Конгрессе, это может быть серьезной проблемой для Байдена. Ведь все прекрасно знают, что Злочевский – это давний партнер Андрея Клюева. Что Хантер Байден, Девон Арчер и Александр Квасьневский появились в борде "Буризмы" сразу после бегства Клюева из Украины, сразу после бегства прошлой власти,

– подчеркнул журналист. И отметил, что в целом среди игроков газового рынка господствовало мнение, что компания таким образом поставила себе "американскую крышу". Дело "Буризмы": что известноАнтикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

Сергй Щербина ► Украина должна опубликовать собственную версию стенограммы, – Гончаренко Соединенные штаты Америки уже обнародовали свою версию стенограммы. Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко требует обнародовать и украинскую версию. Такое мнение политик высказал на 24 канале. Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма Гончаренко считает, что такая же стенограмма (которую осветили в США, – 24 канал) есть и в Украине. "У меня на это есть несколько причин: во-первых, то, что из уважения к американскому народу США опубликовали эту запись, я думаю, что украинцы заслуживают не меньшее уважение. Мы имеем право услышать украинскую версию, что говорил наш президент и о чем шла речь", – сказал он. Однако депутат подчеркнул, что не знает, будет ли наша версия отличаться от американской. Я, например, не уверен, что Зеленский говорил на английском языке. Если он говорил на украинском, то значит сейчас в США та стенограмма является переведенной на английский. Для меня это многое меняет. Я когда читаю стенограмму США, то имею определенные вопросы. Например, я не понимаю часть, где Трамп говорит о каких-то серверах. О чем он говорит?,

– отметил Гончаренко. "Вторая причина – это беспрецедентный случай, я такого не помню, чтобы "свежий" разговор двух лидеров стал общеизвестным. И я думаю, что это как возможность расшифровать эту "тайнопись" международной политики. Думаю, что это важно увидеть", – добавил политик.

Алексей Гончарекно ► Москву поменяли на Вашингтон, – Рыбачук Главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина уверен, что украинским политикам надо было меньше ездить в Штаты "за какой-то эфемерной крышей". Эту мысль он высказал в прямом эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале. Мы просто Москву поменяли на Вашингтон. Но в Вашингтоне еще и дороже,

– заявил политический эксперт Олег Рыбачук. По мнению Щербины, поездки украинских депутатов в США, попытки получить поддержку, которую на самом деле никто никому не дает, и привели к конфликту. В конце он подчеркнул, что, если бы украинцы меньше туда ездили, то скандала вообще не было бы.

Олег Рыбачук ► Скорее всего, импичмента не будет, – Тышкевич Пока весь мир следит за тем, объявят ли 45-му президенту США импичмент, эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич подчеркнул, что Дональду Трампу нечего бояться. Он пояснил, что в США разговор Трампа и Зеленского действительно могут воспринимать как давление на украинского президента. Однако импичмента может и не быть. Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, импичмента не будет. Мы понимаем, что Соединенные Штаты де-факто вступили в избирательную гонку,

– добавил Игар. Также он подчеркнул, что сейчас Украина оказалась во внутренних американских разборках и видит в этом риск в очередной раз наступить на одни и те же грабли, пытаясь помочь кому-то из американских политиков.

Игар Тышкевич Зато ведущий программы Артем Овдиенко сказал, что Украина от этой ситуации больше потеряет, чем получит. Потому что может не только потерять уважение от США, но и рассорится с европейскими друзьями. Друзьями называть – не выпадает. Потому что каждое государство имеет свои собственные интересы. И здесь очень много зависит от рациональности и, возможно, циничности украинской политики. Поэтому, если мы попробуем играть на интересах не политических сил, а других государств – тогда может быть интересно,

– отметил Тышкевич. Об Авакове

► Авакова надо було назначить секретарем СНБО, – Найем

Арсена Авакова снова избрали главой Министерства внутренних дел. Однако был и другой план: сначала его хотели назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Такое мнение высказал экс-депутат Мустафа Найем.

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На вопрос Щербины, проголосовал бы Найем снова за Арсена Авакова, он ответил, что нет. "Я бы не голосовал. Не потому, что я против, просто считаю, что это должно быть изменено", – подчеркнул он.



Мустафа Найем

По его словам, есть вещи, против которых Найем не может пойти и никогда не переступит. В частности, из-за убийства Павла Шеремета, убийства Екатерины Гандзюк, отношения к активистам, высказывания к журналистам, открытого "плевания" в глаза обществу и тому подобное.

То, что он остался, я не считаю это его победой. Мы видели, как Авакову трудно было остаться. Но в конце концов я не думаю, что это будет долго. Насколько я знаю, был хороший план относительно Авакова: его хотели назначить секретарем СНБО. Я считаю, что это был бы правильный шаг. Он бы удовлетворил всех, ведь это и обеспечение стабильности и управление силовым блоком,

– заявил экс-депутат.

Он заверил, что Зеленскому нужен такой человек, ведь Аваков был рядом с ним и знает эту всю систему. А это освободило бы место министра МВД, которое уже отяготело властью.

Будет ли так дальше, Найем не знает, говорит, что надо ждать. "Понимаете, министр внутренних дел при любой власти в Украине был вторым человеком за властью. Ведь процедурно этому человеку принадлежит огромный аппарат: 140 тысяч человек и это только полиция", – добавил экс-депутат.



Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

Видео программы "Политическая анатомия" – часть вторая: