Может ли Украина из-за скандального разговора Зеленского и Трампа остаться без транша МВФ

Министерство финансов отрицает, что Международный валютный фонд не дал денег Украине. В ведомстве подчеркнули, что переговоры в активной стадии, и их результаты обнародуют уже в конце недели. Что будет, если Украина не получит кредит – рассказал инвестиционный банкир и экономический эксперт Сергей Фурса.

Фурса сообщил, что сотрудничество между Украиной и МВФ продолжается, но говорить о новой программе можно будет только тогда, когда наша страна докажет, что не будет пересекать "красные линии".

Интересно! В МВФ заговорили о новом кредите для Украины

Под "красными линиями" подразумеваются два вопроса:

1. Недопущение каких-либо компромиссов с олигархом Игорем Коломойским.

2. Независимость Национального банка Украины.

Пока они видят угрозы того, что Украина может перейти эти "красные линии", они не будут возобновлять сотрудничество,

– отметил Фурса.

Что касается недавнего скандала в США за участие Дональда Трампа и Владимира Зеленского эксперт заявил, что это никак не повлияет на намерения МВФ.

Что известно о скандале в США?Во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного оппонента Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Если же Украина не получит очередной транш от МВФ, то "все будет очень плохо", – заявил Сергей. Он напомнил, что этот транш нам нужен для того, чтобы без проблем пройти следующий год, когда в Украине будет пиковая нагрузка по внешнему долгу.

Для того, чтобы мы смогли рефинансировать, то есть выйти на рынки и привлечь деньги, или же взять деньги у Евросоюза или Мирового банка, у нас должна действовать программа МВФ. Инвесторы рассматривают МВФ как якорь,

– пояснил экономический эксперт.

Также он добавил, что без инвесторов Украину ждет девальвация и дефолт.

Смотрите видео о том, как именно работают транши МВФ: