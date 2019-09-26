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      Чи може Україна через скандальну розмову Зеленського та Трампа залишитися без траншу МВФ

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      Міністерство фінансів заперечує, що Міжнародний валютний фонд не дав грошей Україні. У відомстві наголосили, що переговори – в активній стадії, і їх результати оприлюднять вже наприкінці тижня. Що буде, якщо Україна не отримає кредит – розповів інвестиційний банкір та економічний експерт Сергій Фурса.

      Фурса повідомив, що співпраця між Україною та МВФ продовжується, але говорити про нову програму можна буде тільки тоді, коли наша країна доведе, що не перетинатиме "червоні лінії".

      Цікаво! У МВФ заговорили про новий кредит для України

      Під "червоними лініями" мається на увазі два питання:

      1. Недопущення будь-яких компромісів з олігархом Ігорем Коломойським.

      2. Незалежність Національного банку України.

      Поки вони бачать загрози того, що Україна може перейти ці "червоні лінії", вони не будуть відновлювати співпрацю,
      – зауважив Фурса.

      Щодо нещодавнього скандалу у США за участь Дональда Трампа та Володимира Зеленського експерт заявив, що це ніяк не повпливає на наміри МВФ.

      Що відомо про скандал у США?Під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного опонента Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

      Якщо ж Україна не отримає черговий транш від МВФ, то "все буде дуже погано", заявив Сергій. Він нагадав, що цей транш нам потрібен для того, аби без проблем пройти наступний рік, коли в Україні буде пікове навантаження по зовнішньому боргу. 

      Для того, щоб ми змогли рефінансувати, тобто вийти на ринки й залучити гроші, або ж взяти гроші у Євросоюзу чи Світового банку, у нас має діяти програма МВФ. Інвестори розглядають МВФ як якір,
      – пояснив економічний експерт.

      Також він додав, що без інвесторів Україну чекатиме девальвація та дефолт.

      Дивіться відео про те, як саме працюють транші МВФ:

       

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      Теги: Новини України Транш МВФ МВФ Телефонна розмова Зеленського і Трампа Скандал Дональд Трамп Імпічмент Гроші Розслідування Євросоюз Дефолт Кредит
      Джерело: 24 канал
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