Швидше за все, імпічменту не буде, – Тишкевич

Поки весь світ стежить за тим, чи оголосять 45-му президенту США імпічмент, експерт з питань міжнародних відносин Ігар Тишкевич наголосив, що Дональду Трампу немає чого боятися.

Про це він заявив у прямому ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі.

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Він пояснив, що у США розмову Трампа і Зеленського дійсно можуть сприймати як тиск на українського президента. Однак імпічменту може і не бути.

Ми чудово розуміємо, що, швидше за все, імпічменту не буде. Ми розуміємо, що Сполучені Штати де-факто вступили у виборчі перегони,

– додав Ігар.

Також він підкреслив, що зараз Україна опинилася у внутрішньо американських розборках і вбачає у цьому ризик вчергове наступити на одні й ті ж граблі, намагаючись допомогти комусь з американських політиків.



Програма "Політанатомія" на 24 каналі

Натомість ведучий програми Артем Овдієнко сказав, що Україна від цієї ситуації більше втратить, аніж отримає. Бо може не лише втратити повагу від США, але й розсвариться з європейськими друзями.

Друзями називати – не випадає. Тому що кожна держава має свої власні інтереси. І тут дуже багато залежить від раціональності та, можливо, цинічності української політики. Тож, якщо ми спробуємо грати на інтересах не політичних сил, а інших держав – тоді може бути цікаво,

– зауважив Тишкевич.

Чому Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент?Все розпочалося з розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Останній пообіцяв, що нібито стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.



Цікавим є те, що до цього розслідування причетний син головного опонента Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Тож, розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа. Багато хто вбачає у цьому втручання у вибори США.

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