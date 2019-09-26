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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Скорее всего, импичмента не будет, – Тышкевич

      21 Читати новину українською
      Игар Тышкевич
      Игар Тышкевич / 24 канал

      Пока весь мир следит за тем, объявят ли 45-му президенту США импичмент, эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич подчеркнул, что Дональду Трампу нечего бояться.

      Об этом он заявил в прямом эфире программы "Политанатомия" на 24 канале.

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      Он пояснил, что в США разговор Трампа и Зеленского действительно могут воспринимать как давление на украинского президента. Однако импичмента может и не быть.

      Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, импичмента не будет. Мы понимаем, что Соединенные Штаты де-факто вступили в избирательную гонку,
      – добавил Игар.

      Также он подчеркнул, что сейчас Украина оказалась во внутренних американских разборках и видит в этом риск в очередной раз наступить на одни и те же грабли, пытаясь помочь кому-то из американских политиков.


      Программа "Политанатомия" на 24 канале

      Зато ведущий программы Артем Овдиенко сказал, что Украина от этой ситуации больше потеряет, чем получит. Потому что может не только потерять уважение от США, но и рассорится с европейскими друзьями.

      Друзьями называть – не выпадает. Потому что каждое государство имеет свои собственные интересы. И здесь очень много зависит от рациональности и, возможно, циничности украинской политики. Поэтому, если мы попробуем играть на интересах не политических сил, а других государств – тогда может быть интересно,
      – отметил Тышкевич.

      Почему Дональду Трампу могут объявить импичмент?Все началось с разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Последний пообещал, что якобы отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      Интересным является то, что к этому расследованию причастен сын главного оппонента Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Так, расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа. Многие видят в этом вмешательство в выборы США.

      Смотрите видео: как в США отреагировали на скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

       

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      Автор: Роман Смоляр, Алена Захарова
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Расследования Импичмент
      Источник: 24 канал
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