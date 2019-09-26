Москву поменяли на Вашингтон, – Рыбачук о конфликте в США

Украина не осталась в стороне от конфликта в США, более того, это произошло именно с участием нашей страны. Напомним, все началось с разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Последний пообещал, что якобы отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

Интересным является то, что к этому расследованию причастен сын главного оппонента Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Так, расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа. Многие видят в этом вмешательство в выборы США.

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Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина уверен, что украинским политикам надо было меньше ездить в Штаты "за какой-то эфемерной крышей". Эту мысль он высказал в прямом эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале.

Мы просто Москву поменяли на Вашингтон. Но в Вашингтоне еще и дороже,

– заявил политический эксперт Олег Рыбачук.

По мнению Щербины, поездки украинских депутатов в США, попытки получить поддержку, которую на самом деле никто никому не дает, и привели к конфликту. В конце он подчеркнул, что, если бы украинцы меньше туда ездили, то скандала вообще не было.

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