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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Москву поменяли на Вашингтон, – Рыбачук о конфликте в США

      106 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / hromadske.radio

      Украина не осталась в стороне от конфликта в США, более того, это произошло именно с участием нашей страны. Напомним, все началось с разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Последний пообещал, что якобы отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      Интересным является то, что к этому расследованию причастен сын главного оппонента Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Так, расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа. Многие видят в этом вмешательство в выборы США.

      Читайте также: Может ли Украина из-за скандального разговора Зеленского и Трампа остаться без транша МВФ

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      Главный редактор "РБК Украина" Сергей Щербина уверен, что украинским политикам надо было меньше ездить в Штаты "за какой-то эфемерной крышей". Эту мысль он высказал в прямом эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале.

      Мы просто Москву поменяли на Вашингтон. Но в Вашингтоне еще и дороже,
      – заявил политический эксперт Олег Рыбачук.

      По мнению Щербины, поездки украинских депутатов в США, попытки получить поддержку, которую на самом деле никто никому не дает, и привели к конфликту. В конце он подчеркнул, что, если бы украинцы меньше туда ездили, то скандала вообще не было.

      Важно! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Дональд Трамп Импичмент Скандал
      Источник: 24 канал
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