Москву поміняли на Вашингтон, – Рибачук про конфлікт у США

Україна не залишилася осторонь конфлікту у США, ба більше, це відбулося саме за участю нашої країни. Нагадаємо, все розпочалося з розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Останній пообіцяв, що нібито стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

Цікавим є те, що до цього розслідування причетний син головного опонента Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Тож, розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа. Багато хто вбачає у цьому втручання у вибори США.

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Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина переконаний, що українським політикам треба було менше їздити до Штатів "за якимось ефемерним дахом". Цю думку він висловив у прямому ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі.

Ми просто Москву поміняли на Вашингтон. Але у Вашингтоні ще й дорожче,

– заявив політичний експерт Олег Рибачук.

На думку Щербини, поїздки українських депутатів до США, намагання отримати підтримку, яку насправді ніхто нікому не дає, і призвели до конфлікту. Наприкінці він наголосив, що, якби українці менше туди їздили, то скандалу взагалі не було.

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