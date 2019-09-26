Авакова надо было назначить секретарем СНБО, – Найем

Арсена Авакова снова избрали главой Министерства внутренних дел. Однако был и другой план: сначала его хотели назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такое мнение высказал эксдепутат Мустафа Найем в программе "Политанатомия" на 24 канале.

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На вопрос Щербины, проголосовал бы Найем снова за Арсена Авакова, он ответил, что нет. "Я бы не голосовал. Не потому, что я против, просто считаю, что это должно быть изменено", – подчеркнул он.

По его словам, есть вещи, против которых Найем не может пойти и никогда не переступит. В частности, из-за убийства Павла Шеремета, убийства Екатерины Гандзюк, отношения к активистам, высказывания к журналистам, открытого "плевания" в глаза общества и тому подобное.

То, что он остался, я не считаю это его победой. Мы видели, как Авакову трудно было остаться. Но в конце концов я не думаю, что это будет долго. Насколько я знаю, был хороший план по Авакову: его хотели назначить секретарем СНБО. Я считаю, что это был бы правильный шаг. Он бы удовлетворил всех, ведь это и обеспечение стабильности и управление силовым блоком,

- заявил эксдепутат.

Он заверил, что Зеленскому нужен такой человек, ведь Аваков был рядом с ним и знает эту всю систему. А это освободило бы место министра МВД, которое уже обременено властью.

Будет ли так дальше, Найем не знает, говорит, что надо ждать. "Понимаете, министр внутренних дел при любой власти в Украине был вторым человеком по власти. Ведь процедурно этому человеку принадлежит огромный аппарат: 140 тысяч человек и это только полиция", - добавил эксдепутат.



Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала