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      Авакова надо было назначить секретарем СНБО, – Найем

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      Авакова надо было назначить секретарем СНБО, – Найем
      Авакова надо было назначить секретарем СНБО, – Найем / Getty Images

      Арсена Авакова снова избрали главой Министерства внутренних дел. Однако был и другой план: сначала его хотели назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

      Такое мнение высказал эксдепутат Мустафа Найем в программе "Политанатомия" на 24 канале.

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      На вопрос Щербины, проголосовал бы Найем снова за Арсена Авакова, он ответил, что нет. "Я бы не голосовал. Не потому, что я против, просто считаю, что это должно быть изменено", – подчеркнул он.

      По его словам, есть вещи, против которых Найем не может пойти и никогда не переступит. В частности, из-за убийства Павла Шеремета, убийства Екатерины Гандзюк, отношения к активистам, высказывания к журналистам, открытого "плевания" в глаза общества и тому подобное.

      То, что он остался, я не считаю это его победой. Мы видели, как Авакову трудно было остаться. Но в конце концов я не думаю, что это будет долго. Насколько я знаю, был хороший план по Авакову: его хотели назначить секретарем СНБО. Я считаю, что это был бы правильный шаг. Он бы удовлетворил всех, ведь это и обеспечение стабильности и управление силовым блоком,
      - заявил эксдепутат.

      Он заверил, что Зеленскому нужен такой человек, ведь Аваков был рядом с ним и знает эту всю систему. А это освободило бы место министра МВД, которое уже обременено властью.

      Будет ли так дальше, Найем не знает, говорит, что надо ждать. "Понимаете, министр внутренних дел при любой власти в Украине был вторым человеком по власти. Ведь процедурно этому человеку принадлежит огромный аппарат: 140 тысяч человек и это только полиция", - добавил эксдепутат.

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      Провалы Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел СНБО Владимир Зеленский Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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