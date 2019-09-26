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      Авакова треба було призначити секретарем РНБО, – Найєм

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      Авакова треба було призначити секретарем РНБО, – Найєм
      Авакова треба було призначити секретарем РНБО, – Найєм / Getty Images

      Арсена Авакова знову обрали очільником Міністерства внутрішніх справ. Проте був і інший план: спочатку його хотіли призначити секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

      Таку думку висловив ексдепутат Мустафа Найєм у програмі "Політанатомія" на 24 каналі.

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      На запитання Щербини, чи проголосував би Найєм знову за Арсена Авакова, він відповів, що ні. "Я б не голосував. Не тому, що я проти, просто вважаю, що це має бути змінено", – наголосив він.

      За його словами, є речі, проти яких Найєм не може піти і ніколи не переступить. Зокрема, через вбивство Павла Шеремета, вбивство Катерини Гандзюк, ставлення до активістів, висловлювання до журналістів, відкрите "плювання" в очі суспільству тощо. 

      Те, що він залишився, я не вважаю це його перемогою. Ми бачили, як Авакову важко було залишитися. Але зрештою я не думаю, що це буде довго. Наскільки я знаю, був гарний план щодо Авакова: його хотіли призначити секретарем РНБО. Я вважаю, що це був би правильний крок. Він би задовільнив всіх, адже це і забезпечення стабільності, і керування силовим блоком,
      – заявив ексдепутат.

      Він запевнив, що Зеленському потрібна така людина, адже Аваков був поруч з ним і знає цю всю систему. А це відповідно звільнило б місце міністра МВС, яке вже обтяжіло владою.

      Чи буде так далі, Найєм не знає, каже, що треба чекати. "Розумієте, міністр внутрішніх справ за будь-якої влади в Україні був другою людиною за владою. Адже процедурно цій людині належить величезний апарат: 140 тисяч людей і це тільки поліція", – додав ексдепутат.

      провали авакова на посаді глави мвс
      Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Володимир Зеленський РНБО
      Джерело: 24 канал
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