Розмова Зеленського з Трампом зачепила Європу: Україні загрожує новий скандал

Про скандал у США через розмову Зеленського з Трампом та про Арсена Авакова, якого залишили на посаді – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили головред "РБК Україна" Сергій Щербина, експерт з питань міжнародних відносин Ігар Тишкевич, політолог Олексій Мінаков, нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, екснардеп Мустафа Найємнардеп від "Слуги Народу" Денис Монастирський.

Про скандал в США

► Україна стає токсичною, – Мінаков

Внаслідок скандалу в США через розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським постраждали всі сторони, а сама Україна почала асоціюватися із проблемами і токсичністю. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Олексій Мінаков.

За його словами, наслідки скандалу в США – негативні для всіх. Тому що і Байден, фактично, потрапив з боку демократів у цю історію, халепу. І Трамп дзвінком до президента України потрапив у проблему. Тобто Україна стає такою токсичною. Україна на асоціативному рівні постає з якимись проблемами,

– підкреслив Мінаков.

Олексій Мінаков Він додав, що крім цього почав роздмухуватися скандал між Україною та Європою. Не кажучи вже про те, що потім роздмухуються скандали, які мають посварити Україну та Європу, що, мовляв, остання ніби достатньо не допомагає. І зараз всі, в першу чергу – німецькі, ЗМІ виправдовуються, демонструють мільярди, підраховують, проводять калькуляцію, скільки вони допомоги нам надали. Це показує, що це їх зачепило,

– пояснив політолог. Читайте також: Зеленський говорив Трампу, що Меркель і Макрон недостатньо допомагають Україні У свою чергу політичний експерт Олег Рибачук в програмі "Політанатомія" зазначив, що Європа і справді могла б діяти активніше, і про це Зеленський чесно заявив в приватній розмові Трампу, не знаючи, що її буде опубліковано. Натомість ще один гість програми – нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко – сказав, що це справа Міністерства закордонних справ – твердо наголошувати на покращенні допомоги і знаходити для цього різні шляхи, а президент навпаки має бути більш "добрим поліцейським". Що відомо про скандал у США і до чого тут ЄвропаКонгрес США ініціював розслідування щодо Трампа, підсумком якого може бути імпічмент президенту США . Причиною є розмова Трампа і Зеленського, в якій глава Білого дому вимагав почати розслідування проти Байдена – свого конкурента на виборах.



Антикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – Гантер – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На екс-чиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.



Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.



Також в розмові Зеленський зазначив Трампу, що Європа могла би робити більше. В цьому контексті президент України згадав Меркель і Макрона.

► Є одна людина, яка про цю історію знає все, – Щербина

Америнський президент Дональд Трамп у телефонній розмові просив Володимира Зеленського звернути увагу на справу газової компанії "Бурізма". До неї, зокрема, причетний син головного суперник Трампа на президентських виборах – Гантер Байден. В Україні ж є людина, яка про цю справу знає все. Це – слідчий ГПУ тих часів Дмитро Сус. Про це на 24 каналі розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

Цікаво! Чи може Україна через скандальну розмову Зеленського та Трампа залишитися без траншу МВФ За його словами, саме Сус вів цю справу та виносив рішення щодо арешту активів "Бурізми". Тож якраз він зможе розказати, як все у цій історії відбувалося у генпрокуратурі. Та чи буде він це говорити, чи хтось зацікавлений в тому, щоб він це сказав – невідомо.

Дмитро Сус Щербина додав: якщо цю всю історію правильно подати й правильно розкрутити під час розглядів імпічменту Трампа у Конгресі, це може бути серйозною проблемою для Байдена. Адже всі чудово знають, що Злочевський – це давній партнер Андрія Клюєва. Що Гантер Байден, Девон Арчер та Олександр Квасневський з'явилися в борді "Бурізми" одразу після втечі Клюєва з України, одразу після втечі минулої влади,

– наголосив журналіст. Й зауважив, що загалом серед гравців газового ринку панувала думка, що компанія таким чином поставила собі "американську кришу". Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

Сергій Щербина ► Україна має опублікувати власну версію стенограми, – Гончаренко Сполучені штати Америки вже оприлюднили свою версію стенограми. Депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вимагає оприлюднити і українську версію. Таку думку політик висловив на 24 каналі. Важливо: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма Гончаренко вважає, що така ж стенограма (яку порилюднили в США, – 24 канал) є і в Україні. "В мене на це є декілька причин: по-перше, те, що з поваги до американського народу США опублікували цей запис, я думаю, що українці заслуговують не на меншу повагу. Ми маємо право почути українську версію, що казав наш президент і про що йшла мова", – сказав він. Проте депутат наголосив, що не знає, чи буде наша версія відрізнятися від американської. Я, наприклад, не впевнений, що Зеленський говорив англійською мовою. Якщо він говорив українською, то значить зараз в США та стенограма є перекладеною на англійську. Для мене це багато чого змінює. Я коли читаю стенограму США, то маю певні питання. Наприклад, я не розумію частину, де Трамп говорить про якісь сервери. Про що він каже?,

– зазначив Гончаренко. "Друга причина – це безпрецедентний випадок, я такого не пам’ятаю, щоб "свіжа" розмова двох лідерів стала загальновідомою. І я думаю, що це як можливість розшифрувати цей "тайнопис" міжнародної політики. Думаю, що це важливо побачити", – додав політик.

Олексій Гончарекно ► Москву поміняли на Вашингтон, – Рибачук Головний редактор "РБК Україна" Сергій Щербина переконаний, що українським політикам треба було менше їздити до Штатів "за якимось ефемерним дахом". Цю думку він висловив у прямому ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі. Ми просто Москву поміняли на Вашингтон. Але у Вашингтоні ще й дорожче,

– заявив політичний експерт Олег Рибачук. На думку Щербини, поїздки українських депутатів до США, намагання отримати підтримку, яку насправді ніхто нікому не дає, і призвели до конфлікту. Наприкінці він наголосив, що, якби українці менше туди їздили, то скандалу взагалі не було.

Олег Рибачук ► Швидше за все, імпічменту не буде, – Тишкевич Поки весь світ стежить за тим, чи оголосять 45-му президенту США імпічмент, експерт з питань міжнародних відносин Ігар Тишкевич наголосив, що Дональду Трампу немає чого боятися. Він пояснив, що у США розмову Трампа і Зеленського дійсно можуть сприймати як тиск на українського президента. Однак імпічменту може і не бути. Ми чудово розуміємо, що, швидше за все, імпічменту не буде. Ми розуміємо, що Сполучені Штати де-факто вступили у виборчі перегони,

– додав Ігар. Також він підкреслив, що зараз Україна опинилася у внутрішньо американських розборках і вбачає у цьому ризик вчергове наступити на одні й ті ж граблі, намагаючись допомогти комусь з американських політиків.

Ігар Тишкевич Натомість ведучий програми Артем Овдієнко сказав, що Україна від цієї ситуації більше втратить, аніж отримає. Бо може не лише втратити повагу від США, але й розсвариться з європейськими друзями. Друзями називати – не випадає. Тому що кожна держава має свої власні інтереси. І тут дуже багато залежить від раціональності та, можливо, цинічності української політики. Тож, якщо ми спробуємо грати на інтересах не політичних сил, а інших держав – тоді може бути цікаво,

– зауважив Тишкевич. Про Авакова

► Авакова треба було призначити секретарем РНБО, – Найєм

Арсена Авакова знову обрали очільником Міністерства внутрішніх справ. Проте був і інший план: спочатку його хотіли призначити секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Таку думку висловив ексдепутат Мустафа Найєм.

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На запитання Щербини, чи проголосував би Найєм знову за Арсена Авакова, він відповів, що ні. "Я б не голосував. Не тому, що я проти, просто вважаю, що це має бути змінено", – наголосив він.



Мустафа Найєм

За його словами, є речі, проти яких Найєм не може піти і ніколи не переступить. Зокрема, через вбивство Павла Шеремета, вбивство Катерини Гандзюк, ставлення до активістів, висловлювання до журналістів, відкрите "плювання" в очі суспільству тощо.

Те, що він залишився, я не вважаю це його перемогою. Ми бачили, як Авакову важко було залишитися. Але зрештою я не думаю, що це буде довго. Наскільки я знаю, був гарний план щодо Авакова: його хотіли призначити секретарем РНБО. Я вважаю, що це був би правильний крок. Він би задовільнив всіх, адже це і забезпечення стабільності, і керування силовим блоком,

– заявив ексдепутат.

Він запевнив, що Зеленському потрібна така людина, адже Аваков був поруч з ним і знає цю всю систему. А це відповідно звільнило б місце міністра МВС, яке вже обтяжіло владою.

Чи буде так далі, Найєм не знає, каже, що треба чекати. "Розумієте, міністр внутрішніх справ за будь-якої влади в Україні був другою людиною за владою. Адже процедурно цій людині належить величезний апарат: 140 тисяч людей і це тільки поліція", – додав ексдепутат.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу

Відео програми "Політична анатомія" – частина друга: