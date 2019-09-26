Україна має опублікувати власну версію стенограми розмови Зеленського та Трампа, – Гончаренко

Сполучені штати Америки вже оприлюднили свою версію стенограми. Депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вимагає оприлюднити і українську версію.

Таку думку політик висловив у програмі "Політанатомія" на 24 каналі.

Важливо: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма

Гончаренко вважає, що така ж стенограма (яку порилюднили в США, – 24 канал) є і в Україні.

"В мене на це є декілька причин: по-перше, те, що з поваги до американського народу США опублікували цей запис, я думаю, що українці заслуговують не на меншу повагу. Ми маємо право почути українську версію, що казав наш президент і про що йшла мова", – сказав він.

Проте депутат наголосив, що не знає, чи буде наша версія відрізнятися від американської.

Я, наприклад, не впевнений, що Зеленський говорив англійською мовою. Якщо він говорив українською, то значить зараз в США та стенограма є перекладеною на англійську. Для мене це багато чого змінює. Я коли читаю стенограму США, то маю певні питання. Наприклад, я не розумію частину, де Трамп говорить про якісь сервери. Про що він каже?,

– зазначив Гончаренко.

"Друга причина – це безпрецедентний випадок, я такого не пам’ятаю, щоб "свіжа" розмова двох лідерів стала загальновідомою. І я думаю, що це як можливість розшифрувати цей "тайнопис" міжнародної політики. Думаю, що це важливо побачити", – додав політик.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.