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      Украина должна опубликовать собственную версию стенограммы разговора Зеленского и Трампа

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      Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
      Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко / liga.net

      Соединенные штаты Америки уже обнародовали свою версию стенограммы. Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко требует обнародовать и украинскую версию.

      Такое мнение политик высказал в программе "Политанатомия" на 24 канале.

       Важно: Скандальная разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

      Гончаренко считает, что такая же стенограмма (которую осветили в США, – 24 канал) есть и в Украине.

      "У меня на это есть несколько причин: во-первых, то, что из уважения к американскому народу США опубликовали эту запись, я думаю, что украинцы заслуживают не меньшее уважение. Мы имеем право услышать украинскую версию, что говорил наш президент и о чем шла речь", – сказал он.

      Однако депутат подчеркнул, что не знает, будет ли наша версия отличаться от американской.

      Я, например, не уверен, что Зеленский говорил на английском языке. Если он говорил на украинском, то значит, сейчас в США и стенограмма является переведенной на английский. Для меня это многое меняет. Я когда читаю стенограмму США, то имею определенные вопросы. Например, я не понимаю часть, где Трамп говорит о каких-то серверах. О чем он говорит?
      – отметил Гончаренко.

      "Вторая причина – это беспрецедентный случай, я такого не помню, чтобы "свежий" разговор двух лидеров стала общеизвестным. И я думаю, что это как возможность расшифровать эту "тайнопись" международной политики. Думаю, что это важно увидеть", – добавил политик.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?
      В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на украинском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США Новости политики
      Источник: 24 канал
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