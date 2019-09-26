Є одна людина, яка про цю історію знає все, – Щербина про справу Байдена

Америнський президент Дональд Трамп у телефонній розмові просив Володимира Зеленського звернути увагу на справу газової компанії "Burisma". До неї, зокрема, причетний син головного суперник Трампа на президентських виборах – Гантер Байден. В Україні ж є людина, яка про цю справу знає все. Це – слідчий ГПУ Дмитро Сус.

Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

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За його словами, саме Сус вів цю справу та виносив рішення щодо арешту активів "Бурізми". Тож якраз він зможе розказати, як все у цій історії відбувалося у генпрокуратурі. Та чи буде він це говорити, чи хтось зацікавлений в тому, щоб він це сказав – невідомо.



Дмитро Сус

Щербина додав: якщо цю всю історію правильно подати й правильно розкрутити під час розглядів імпічменту Трампа у Конгресі, це може бути серйозною проблемою для Байдена. Адже всі чудово знають, що Злочевський – це давній партнер Андрія Клюєва.

Що Гантер Байден, Девон Арчер та Олександр Квасневський з'явилися в борді "Бурізми" одразу після втечі Клюєва з України, одразу після втечі минулої влади,

– наголосив журналіст.

Й зауважив, що загалом серед гравців газового ринку панувала думка, що компанія таким чином поставила собі "американську кришу".

Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

Скандальна розмова Зеленського з Трампом: деталі

У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.