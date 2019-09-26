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      Є одна людина, яка про цю історію знає все, – Щербина про справу Байдена

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      Сергій Щербина
      Сергій Щербина / Соцмережі

      Америнський президент Дональд Трамп у телефонній розмові просив Володимира Зеленського звернути увагу на справу газової компанії "Burisma". До неї, зокрема, причетний син головного суперник Трампа на президентських виборах – Гантер Байден. В Україні ж є людина, яка про цю справу знає все. Це – слідчий ГПУ Дмитро Сус.

      Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

      Цікаво! Чи може Україна через скандальну розмову Зеленського та Трампа залишитися без траншу МВФ

      За його словами, саме Сус вів цю справу та виносив рішення щодо арешту активів "Бурізми". Тож якраз він зможе розказати, як все у цій історії відбувалося у генпрокуратурі. Та чи буде він це говорити, чи хтось зацікавлений в тому, щоб він це сказав – невідомо.

      Дмитро Сус
      Дмитро Сус

      Щербина додав: якщо цю всю історію правильно подати й правильно розкрутити під час розглядів імпічменту Трампа у Конгресі, це може бути серйозною проблемою для Байдена. Адже всі чудово знають, що Злочевський – це давній партнер Андрія Клюєва.

      Що Гантер Байден, Девон Арчер та Олександр Квасневський з'явилися в борді "Бурізми" одразу після втечі Клюєва з України, одразу після втечі минулої влади,
      – наголосив журналіст.

      Й зауважив, що загалом серед гравців газового ринку панувала думка, що компанія таким чином поставила собі "американську кришу". 

      Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

      Скандальна розмова Зеленського з Трампом: деталі 

      У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

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      Теги: Новини США Новини політики ГПУ Володимир Зеленський Дональд Трамп Розслідування Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Новини України
      Джерело: 24 канал
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