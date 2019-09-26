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      Україна стає токсичною, – політолог

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      Олексій Мінаков
      Олексій Мінаков / 24 канал

      Внаслідок скандалу в США через розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським постраждали всі сторони, а сама Україна почала асоціюватися із проблемами і токсичністю.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу у ток-шоу "Політична анатомія" висловив політолог Олексій Мінаков.

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      За його словами, наслідки скандалу в США – негативні для всіх.

      Тому що і Байден, фактично, потрапив з боку демократів у цю історію, халепу. І Трамп дзвінком до президента України потрапив у проблему. Тобто Україна стає такою токсичною. Україна на асоціативному рівні постає з якимись проблемами,
      – підкреслив Мінаков.

      Він додав, що крім цього почав роздмухуватися скандал між Україною та Європою.

      "Не кажучи вже про те, що потім роздмухуються скандали, які мають посварити Україну та Європу, що, мовляв, остання ніби достатньо не допомагає. І зараз всі, в першу чергу – німецькі, ЗМІ виправдовуються, демонструють мільярди, підраховують, проводять калькуляцію, скільки вони допомоги нам надали. Це показує, що це їх зачепило", – пояснив політолог.

      Читайте також: Зеленський говорив Трампу, що Меркель і Макрон недостатньо допомагають Україні

      У свою чергу політичний експерт Олег Рибачук в програмі "Політанатомія" зазначив, що Європа і справді могла б діяти активніше, і про це Зеленський чесно заявив в приватній розмові Трампу, не знаючи, що її буде опубліковано. Натомість ще один гість програми – нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко – сказав, що це справа Міністерства закордонних справ – наголошувати на покращенні допомоги і знаходити для цього шляхи, а президент навпаки має бути "добрим поліцейським".

      Що відомо про скандал у США і до чого тут ЄвропаКонгрес США ініціював розслідування щодо Трампа, підсумком якого може бути імпічмент президенту США. Причиною є розмова Трампа і Зеленського, в якій глава Білого дому вимагав почати розслідування проти Байдена – свого конкурента на виборах.

      Антикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – Гантер – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На екс-чиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

      Стенограма розмови американського і українського президента була опублікована і засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Також в розмові Зеленський зазначив Трампу, що Європа могла би робити більше. В цьому контексті президент України згадав Меркель і Макрона.

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      Теги: Новини США Новини політики Новини України Володимир Зеленський Дональд Трамп Європа
      Джерело: 24 канал
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