Украина становится токсичной, – политолог

Вследствие скандала в США из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским пострадали все стороны, а сама Украина стала ассоциироваться с проблемами и токсичностью.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала в ток-шоу "Политическая анатомия" высказал политолог Алексей Минаков.

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По его словам, последствия скандала в США – негативные для всех.

Потому что и Байден фактически попал со стороны демократов в эту историю, историю. И Трамп звонком к президенту Украины попал в проблему. То есть Украина становится такой токсичной. Украина на ассоциативном уровне представляется с какими-то проблемами,

– подчеркнул Минаков.

Он добавил, что кроме этого начал раздуваться скандал между Украиной и Европой.

"Не говоря уже о том, что потом раздуваются скандалы, которые должны поссорить Украину и Европу, что, мол, последняя будто бы достаточно не помогает. И сейчас все, в первую очередь – немецкие, СМИ оправдываются, демонстрируют миллиарды, подсчитывают, проводят калькуляцию, сколько они помощи нам предоставили. Это показывает, что это их задело", – объяснил политолог.

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В свою очередь политический эксперт Олег Рыбачук в программе "Политанатомия" отметил, что Европа действительно могла бы действовать активнее, и об этом Зеленский честно заявил в частной беседе Трампу, не зная, что она будет опубликована. В то же время еще один гость программы – нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко – сказал, что это дело Министерства иностранных дел – акцент на улучшении помощи и находить для этого пути, а президент наоборот должно быть "добрым полицейским".

Что известно о скандале в США и при чем здесь Европа

Конгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США. Причиной является разговор Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома требовал начать расследование против Байдена – своего конкурента на выборах.



Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – Хантер – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Хантер был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии Януковиче – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученного разрешения на добычу газа.



Стенограмма беседы американского и украинского президента была опубликована и показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.



Также в разговоре Зеленский отметил Трампу, что Европа могла бы делать больше. В этом контексте президент Украины вспомнил Меркель и Макрона.