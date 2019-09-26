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      Украина становится токсичной, – политолог

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      Алексей Минаков
      Алексей Минаков / 24 канал

      Вследствие скандала в США из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским пострадали все стороны, а сама Украина стала ассоциироваться с проблемами и токсичностью.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала в ток-шоу "Политическая анатомия" высказал политолог Алексей Минаков.

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      По его словам, последствия скандала в США – негативные для всех.

      Потому что и Байден фактически попал со стороны демократов в эту историю, историю. И Трамп звонком к президенту Украины попал в проблему. То есть Украина становится такой токсичной. Украина на ассоциативном уровне представляется с какими-то проблемами,
      – подчеркнул Минаков.

      Он добавил, что кроме этого начал раздуваться скандал между Украиной и Европой.

      "Не говоря уже о том, что потом раздуваются скандалы, которые должны поссорить Украину и Европу, что, мол, последняя будто бы достаточно не помогает. И сейчас все, в первую очередь – немецкие, СМИ оправдываются, демонстрируют миллиарды, подсчитывают, проводят калькуляцию, сколько они помощи нам предоставили. Это показывает, что это их задело", – объяснил политолог.

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      В свою очередь политический эксперт Олег Рыбачук в программе "Политанатомия" отметил, что Европа действительно могла бы действовать активнее, и об этом Зеленский честно заявил в частной беседе Трампу, не зная, что она будет опубликована. В то же время еще один гость программы – нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко – сказал, что это дело Министерства иностранных дел – акцент на улучшении помощи и находить для этого пути, а президент наоборот должно быть "добрым полицейским".

      Что известно о скандале в США и при чем здесь Европа
      Конгресс США инициировал расследование в отношении Трампа, итогом которого может быть импичмент президенту США. Причиной является разговор Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома требовал начать расследование против Байдена – своего конкурента на выборах.

      Антикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – Хантер – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Хантер был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии Януковиче – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученного разрешения на добычу газа.

      Стенограмма беседы американского и украинского президента была опубликована и показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Также в разговоре Зеленский отметил Трампу, что Европа могла бы делать больше. В этом контексте президент Украины вспомнил Меркель и Макрона.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Европа
      Источник: 24 канал
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