17:16
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      ГБР открыло дело против Луценко: тот назвал обвинения нелепыми

      122 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / atr.ua

      Государственное бюро расследований возбудило дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он обвиняет єкс-генпрокурора в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

      Дело открыли по статье 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением). Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела ГБР по работе с общественностью и СМИ Максим Белоусенко в комментарии УНН.

       Актуально: Луценко уехал в Великобританию учить английский язык"

      В конце августа Давид Арахамия заявлял, что Луценко является акционером сети нелегальных казино.

      Юрий Луценко уже прокомментировал дело против него.

      Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: как вообще можно быть акционером нелегального казино? И да, я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания при власти подтверждены,
      – иронизирует Луценко.

       Это интересно: Мы были шокированы, – Каленюк рассказала, как Луценко хотел сохранить должность

      Что известно о выезде Луценко из Украины в Великобританию?

      30 сентября стало известно, что экс-генпрокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию. По словам его пресс-секретаря Ларисы Сарган, он собирается изучать там английский язык.

      Она также сообщила, что Луценко ближайшие полтора месяца будет находиться за пределами Украины.

      Сарган утверждает, что отъезд экс-генпрокурора не связан со скандалом относительно телефонного разговора Зеленского и Трампа, в котором он упоминался в деле о расследовании в отношении сына Джо Байдена.

      blog_ava
      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      9808
      Теги: Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Слуга народа Государственное бюро расследований ГПУ Азартные игры Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      сегодня , 17:00 Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      444
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сегодня , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 641
      Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      сегодня , 16:02 Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      Інна Жолобович 742
      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      сегодня , 15:00 Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      Блог Медіа 406
      Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
      сегодня , 14:37 Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
      90
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук