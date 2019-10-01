ГБР открыло дело против Луценко: тот назвал обвинения нелепыми

Государственное бюро расследований возбудило дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он обвиняет єкс-генпрокурора в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Дело открыли по статье 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением). Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела ГБР по работе с общественностью и СМИ Максим Белоусенко в комментарии УНН.

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В конце августа Давид Арахамия заявлял, что Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Юрий Луценко уже прокомментировал дело против него.

Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: как вообще можно быть акционером нелегального казино? И да, я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания при власти подтверждены,

– иронизирует Луценко.

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Что известно о выезде Луценко из Украины в Великобританию?

30 сентября стало известно, что экс-генпрокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию. По словам его пресс-секретаря Ларисы Сарган, он собирается изучать там английский язык.

Она также сообщила, что Луценко ближайшие полтора месяца будет находиться за пределами Украины.

Сарган утверждает, что отъезд экс-генпрокурора не связан со скандалом относительно телефонного разговора Зеленского и Трампа, в котором он упоминался в деле о расследовании в отношении сына Джо Байдена.