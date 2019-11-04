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      Луценко повернувся до України

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      Луценко в Києві 2019 - причина повернення Юрія Луценка до України
      Луценко написав у фейсбуці, що зараз перебуває в Києві / liga.net

      Колишній генпрокурор Юрій Луценко, який досі начебто вивчав англійську мову в Лондоні, повернувся до України. Про це він сам написав у фейсбуці, зауваживши, що зараз перебуває в Києві через стан здоров'я своєї дружини.

      Про своє повернення до України з Лондона Юрій Луценко написав у коментарі під постом у фейсбуці політолога Михайла Чаплиги.

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      Спершу Чаплига опублікував пост з текстом: "Поїхали з баблом і показали нам фак: подружжя Луценків, Бабченко (з гаманцем), Кононенко, Матіос... Трохи раніше – Гонтарева і Яресько... Знаються на вислові "вчасно вийти з Гри з баблом, що не згорає". Кажуть, що вийшли далеко не лише вони... Разом з баблом. Далі буде треш".

      Одразу пост прокоментував сам Юрій Луценко: "Міша, кінчай сходити ядом. Я в Києві. Дружина перенесла важкі проблеми з серцем".

      Пост
      Пост Чаплиги та відповідь Луценка / Скрін з фейсбука

      Невдовзі політолог видалив публікацію та пояснив у іншому пості, що проблеми зі здоров'ям – "табу для сатири".

      Юрій Луценко виїхав до Лондона після того, як НАБУ розпочало кримінальне провадження проти нього за підозрою у зловживанні владою. Залежно від класифікації злочину ексгенпрокурору тепер загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років. Утім, за словами прессекретарки Луценка Лариси Сарган, до Британії той поїхав лише вивчати англійську мову.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Юрій Луценко ГПУ
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