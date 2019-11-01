Зарплата депутатів: хто і скільки отримав за жовтень

Народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання вже нарахували зарплату за жовтень. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук залишився лідером серед колег і заробив майже 55 тисяч гривень. Найменше ж отримала депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Луценко - майже 20 тисяч гривень.

Більшість народних обранців отримали в жовтні зарплату у межах 36-41 тисячі гривень, йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит LIGA.net.

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Яку зарплату отримали керівники Ради?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков – 44 600 гривень;

– 44 600 гривень; перший віце-спікер Руслан Стефанчу к – 54 100 гривень;

к – 54 100 гривень; віце-спікер Олена Кондратюк – 45 400 гривень.

Яку зарплату отримали голови фракцій і груп?

Давид Арахамія зі "Слуги народу" – 36 700 гривень;

зі "Слуги народу" – 36 700 гривень; Юрій Бойко та Вадим Рабінович з ОПЗЖ – 38 800 і 32 800 гривень;

з ОПЗЖ – 38 800 і 32 800 гривень; Юлія Тимошенко з "Батьківщини" – 43 400 гривень;

з "Батьківщини" – 43 400 гривень; Артур Герасимов та Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" – 38 800 і 36 500 гривень;

з "Європейської солідарності" – 38 800 і 36 500 гривень; Сергій Рахманін з "Голосу" – 40 700 гривень;

з "Голосу" – 40 700 гривень; Тарас Батенко та Віктор Бондар з депутатської групи "За майбутнє" – по 41 300 гривень;

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко за жовтень отримав 31 600 гривень зарплати, а лідер "Голосу" Святослав Вакарчук – 41 660 гривень.

Повний список зарплат депутатів:







Зарплати народних депутатів за жовтень / фото LIGA.net

Про перші зарплати народних депутатів, які вони отримали за вересень, – читайте тут.

Які зарплати в Україні? Розмір мінімальної зарплати в Україні зараз становить 4173 гривні. Проте, з 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 537 гривень. До слова, найвищі середні зарплати отримують українців у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.