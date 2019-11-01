Зарплата для депутатов: кто и сколько получил за октябрь

Народным депутатам Верховной Рады ІХ созыва уже начислили зарплату за октябрь. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук остался лидером среди коллег и заработал почти 55 тысяч гривен. Меньше всего же получила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко – почти 20 тысяч гривен.

Большинство народных избранников получили в октябре зарплату в пределах 36-41 тысяч гривен, говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос LIGA.net.

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Какую зарплату получили руководители Рады?

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 44 600 гривен; первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 гривен; вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 гривен.

Какую зарплату получили председатели фракций и групп?

Давид Арахамия из "Слуги народа" – 36 700 гривен;

из "Слуги народа" – 36 700 гривен; Юрий Бойко и Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 38 800 и 32 800 гривен;

ОПЗЖ – 38 800 и 32 800 гривен; Юлия Тимошенко из "Батькивщины" – 43 400 гривен;

из "Батькивщины" – 43 400 гривен; Артур Герасимов и Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" – 38 800 и 36 500 гривен;

и из "Европейской солидарности" – 38 800 и 36 500 гривен; Сергей Рахманин из "Голоса" – 40 700 гривен;

из "Голоса" – 40 700 гривен; Тарас Батенко и Виктор Бондар из депутатской группы "За будущее" – по 41 300 гривен;

К слову, пятый президент Петр Порошенко за октябрь получил 31 600 гривен зарплаты, а лидер "Голоса" Святослав Вакарчук – 41 660 гривен.

Полный список зарплат депутатов:







Зарплаты народных депутатов за октябрь / фото LIGA.net

О первых зарплатах народных депутатов, которые они получили за сентябрь, – читайте здесь.

Какие зарплаты в Украине?

Размер минимальной зарплаты в Украине сейчас составляет 4173 гривны. Однако, с 1 января 2020 года "минималка" в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.



Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 537 гривен. К слову, самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.