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      Зарплата для депутатов: кто и сколько получил за октябрь

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      Зарплата депутатов в Верховной Раде: какую зарплата в октябре 2019
      Народные депутаты получили зарплату за октябрь / Иллюстративное фото

      Народным депутатам Верховной Рады ІХ созыва уже начислили зарплату за октябрь. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук остался лидером среди коллег и заработал почти 55 тысяч гривен. Меньше всего же получила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко – почти 20 тысяч гривен.

      Большинство народных избранников получили в октябре зарплату в пределах 36-41 тысяч гривен, говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос LIGA.net.

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      Какую зарплату получили руководители Рады?

      1. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 44 600 гривен;
      2. первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 гривен;
      3. вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 гривен.

      Какую зарплату получили председатели фракций и групп?

      • Давид Арахамия из "Слуги народа" – 36 700 гривен;
      • Юрий Бойко и Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 38 800 и 32 800 гривен;
      • Юлия Тимошенко из "Батькивщины" – 43 400 гривен;
      • Артур Герасимов и Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" – 38 800 и 36 500 гривен;
      • Сергей Рахманин из "Голоса" – 40 700 гривен;
      • Тарас Батенко и Виктор Бондар из депутатской группы "За будущее" – по 41 300 гривен;

       

      К слову, пятый президент Петр Порошенко за октябрь получил 31 600 гривен зарплаты, а лидер "Голоса" Святослав Вакарчук – 41 660 гривен.

      Полный список зарплат депутатов:




      Зарплаты народных депутатов за октябрь / фото LIGA.net

      О первых зарплатах народных депутатов, которые они получили за сентябрь, – читайте здесь.

      Какие зарплаты в Украине?
      Размер минимальной зарплаты в Украине сейчас составляет 4173 гривны. Однако, с 1 января 2020 года "минималка" в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 537 гривен. К слову, самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Деньги Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос ВО Батькивщина Европейская солидарность Юрий Луценко Руслан Стефанчук Верховная Рада Зарплата
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