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      Депутаты получили свои первые зарплаты: кто сколько заработал

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      Зарплаты депутатов Верховной Рады 9 созыва – суммы в 2019 году
      Сколько заработали депутаты за первый месяц работы / 24 канал

      Народные депутаты IX созыва получили свои первые зарплаты. Сейчас больше всего заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 59 300 гривен.

      Наименьшую сумму получила Анна Коваленко из "Слуги народа" – 15 900 гривен, пишет LIGA.net. Ее депутатские полномочия были прекращены, поскольку в начале сентября ее назначили заместителем главы ОПУ.

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      Спикер ВР Дмитрий Разумков заработал 50 500 гривен, второй вице-спикер Елена Кондратюк – 49 800 гривен.

      Сколько заработали главы фракций и групп:

      • Давид Арахамия ("Слуга народа") – 43 800 гривен
      • Юрий Бойко и Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа – за жизнь") – 38 400 и 37 500 гривен,
      • Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 37 200 гривен
      • Артур Герасимов и Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 42 100 и 46 300 гривен
      • Сергей Рахманин ("Голос") – 44 200 гривен
      • Тарас Батенко и Виктор Бондарь ("За будущее") – по 45 200 гривен.

      Борец из "Слуги народа" Жан Беленюк, посетивший 33% заседаний, получил 32 000 гривен зарплаты. Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 200 гривен, пятый президент Петр Порошенко – 42 000 гривен, а кум Путина Виктор Медведчук – 49 300 гривен. Бывший журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский получил 43 300 гривен, а экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 000 гривен.

      Полный список зарплат депутатов:

      Кабинет министров предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату в Украине на 550 гривен. Сейчас размер "минималки" – 4173 гривны. Эти изменения заложены в государственном бюджете на 2020 год, его нардепы намерены рассмотреть в первом чтении уже 18 октября.

      Сколько парламентарии зарабатывают в Европе:

      Наибольшие и наименьшие зарплаты парламентариев в Европе / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Деньги Верховная Рада Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина Европейская солидарность Партия Голос
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