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      Какая зарплата у Зеленского и руководства Офиса Президента: суммы

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      Какая зарплата у руководства Офиса Президента
      Какая зарплата у руководства Офиса Президента / stockworld.com.ua

      За август глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан получил 39 874 гривен. Президенту Украины насчитали чуть меньше – 22 540 гривен.

      В общем президент Украины в августе 2019 года получил 28 тысяч гривен, но из этой суммы он заплатил 5460 гривен налогов, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинской новостей".

      Тем временем: Педагогам и ученым повысят зарплату: когда и на сколько

      Что касается Андрея Богдана, то он получил за август 39 874 гривен. Из этой суммы должностной оклад – 16 919 гривен.

      Богдан получил также надбавку за выслугу лет – 4 568 гривен, за работу в условиях режимных ограничений – 2 743 гривен, за интенсивность труда – 8 743 гривен и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) – 6 901 гривен.

      Какую зарплату получило руководства Офиса Президента за август:

      Президент Владимир Зеленский – 22 540 гривен;

      Глава ОПГ Андрей Богдан – 39 874 гривен;

      Заместитель руководителя ОПГ Руслан Рябошапка – 37 644 гривен;

      Заместитель руководителя ОПГ Алексей Гончарук – 32 399 гривен;

      Заместитель руководителя ОПГ Юрий Костюк – 31 724 гривен;

      Заместитель руководителя ОПГ Кирилл Тимошенко – 26 407 гривен;

      Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов – 25716 гривен.

      Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва нардепы проголосовали за назначение Алексея Гончарука Премьер-министром Украины, а также народные избранники поддержали назначение Руслана Рябошапки Генеральным прокурором Украины.

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      Самые крупные и маленькие зарплаты парламентариев в Европе / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Деньги Алексей Гончарук Руслан Рябошапка Зарплата Андрей Богдан
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