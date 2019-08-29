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      Зеленский предложил назначить Рябошапку генпрокурором

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      Руслан Рябошапка – новый генеральный прокурор Украины 2019
      Руслан Рябошапка / news.liga.net

      Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении парламентом согласия на назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

      На этом посту Рябошапка вероятно заменит Юрия Луценко. Пока новоизбранные депутаты Верховной Рады 9 созыва еще не голосовали за кандидатуру на должность Генерального прокурора Украины.

      Что известно: Руслан Рябошапка вероятно возглавит Генеральную прокуратуру

      21 мая Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку заместителем главы Офиса Президента Украины. Уже 23 июля глава государства рассказал, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора. Зеленский неоднократно подчеркивал, что генерального прокурора нужно изменить.

      Юрий Луценко написал заявление об отставке утром 29 августа, Рада еще поддержала эту инициативу.

      Что говорил Рябошапка ранее о Генпрокуратуре?

      Рябошапка был немногословен о работе Генпрокуратуры. Однако он придерживается следующих основных мыслей:

      • генерального прокурора необходимо сменить;
      • ГПУ должен возглавить не политик, а профессионал с высшим юридическим образованием и соответствующим стажем работы в правоохранительных органах;
      • лучше ликвидировать Генеральную прокуратуру как орган, а ее основную функцию – государственное обвинение – передать Минюсту.

      29 августа Рада нового созыва начала свою работу. Утром 224 новоизбранные народные депутаты уже приняли присягу. В повестке дня указаны 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики ГПУ Юрий Луценко Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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