Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

Юрия Луценко уволили с должности Генерального прокурора Украины. Такое решение приняла Верховная Рада на своем первом заседании вечером 29 августа.

Решение поддержали 317 народных депутатов.

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Утром 29 августа Юрию Луценко написал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского



Постановление парламента о предоставлении согласия на увольнение Луценко

Президент Зеленский еще в день своей инаугурации предложил Луценко уйти в отставку. На это Луценко сказал, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. 11 июня Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Луценко, но нардепы ее не поддержали.



А 7 августа Луценко заявил, что напишет заявление об увольнении, как только соберется новоизбранная Рада. Так он и сделал.

Чем запомнился Луценко на должности генпрокурора?

Прежде всего тем, что Луценко – кум пятого президента Петра Порошенко, который и назначил его на должность в 2016 году. А еще Луценко возглавил ГПУ, не имея юридического образования, поэтому специально для него меняли закон.

В должности Луценко запомнился скорее громкими анонсами подозрений и задержаний, а не самими задержаниями. За это его жестко критиковало общество, ведь фигуранты уголовных дел успели скрыться.

При Луценко сняли неприкосновенность с нескольких нардепов, но никто приговоров так и не получил. Чего стоит одно только громкое задержание Надежды Савченко, после года пребывания в СИЗО, теперь на свободе.

В то же время Луценко неоднократно вставлял палки в колеса детективам НАБУ. Например, рассекретил сеть тайных агентов бюро.

Смотрите видео об ошибках Юрия Луценко на посту генпрокурора:

Кто может стать следующим генпрокурором?

Кандидата на должность генпрокурора у президента уже называли. "Рябошапка – крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", – сказал Зеленский.

На сегодня Рябошапка – заместитель председателя Офиса Президента, ответственный за антикоррупционную и судебную сферу. До прихода в команду Зеленского он работал в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Ушел оттуда 2 года назад из-за неэффективности органа.



Руслан Рябошапка / Кадр из видео