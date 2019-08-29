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      Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

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      Луценко уволен Верховной Радой с должности генпрокурора – 2019
      Юрия Луценко освободили от должности генпрокурора / Getty Images

      Юрия Луценко уволили с должности Генерального прокурора Украины. Такое решение приняла Верховная Рада на своем первом заседании вечером 29 августа.

      Решение поддержали 317 народных депутатов.

      Читайте также: Какие дела "сливал" Луценко: заявление представителя ГПУ

      Утром 29 августа Юрию Луценко написал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского

      Прокурор
      Постановление парламента о предоставлении согласия на увольнение Луценко

      Президент Зеленский еще в день своей инаугурации предложил Луценко уйти в отставку. На это Луценко сказал, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. 11 июня Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Луценко, но нардепы ее не поддержали.

      А 7 августа Луценко заявил, что напишет заявление об увольнении, как только соберется новоизбранная Рада. Так он и сделал.

      Чем запомнился Луценко на должности генпрокурора?

      Прежде всего тем, что Луценко – кум пятого президента Петра Порошенко, который и назначил его на должность в 2016 году. А еще Луценко возглавил ГПУ, не имея юридического образования, поэтому специально для него меняли закон.

      В должности Луценко запомнился скорее громкими анонсами подозрений и задержаний, а не самими задержаниями. За это его жестко критиковало общество, ведь фигуранты уголовных дел успели скрыться.

      При Луценко сняли неприкосновенность с нескольких нардепов, но никто приговоров так и не получил. Чего стоит одно только громкое задержание Надежды Савченко, после года пребывания в СИЗО, теперь на свободе.

      В то же время Луценко неоднократно вставлял палки в колеса детективам НАБУ. Например, рассекретил сеть тайных агентов бюро.

      Смотрите видео об ошибках Юрия Луценко на посту генпрокурора:

      Кто может стать следующим генпрокурором?

      Кандидата на должность генпрокурора у президента уже называли. "Рябошапка – крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", – сказал Зеленский.

      На сегодня Рябошапка – заместитель председателя Офиса Президента, ответственный за антикоррупционную и судебную сферу. До прихода в команду Зеленского он работал в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Ушел оттуда 2 года назад из-за неэффективности органа.

      Руслан Рябошаппка Генпрокуратура ГПУ
      Руслан Рябошапка / Кадр из видео 

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Руслан Рябошапка ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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