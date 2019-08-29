Рада звільнила Луценка з посади генпрокурора

Юрія Луценка звільнили з посади Генерального прокурора України. Таке рішення ухвалила Верховна Рада на своєму першому засіданні увечері 29 серпня.

Рішення підтримали 317 народних депутатів.

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Уранці 29 серпня Юрію Луценко написав заяву про відставку на ім'я президента Володимира Зеленського.



Постанова парламенту про надання згоди на звільнення Луценка

Президент Зеленський ще в день своєї інавгурації запропонував Луценку піти у відставку з посади голови ГПУ. На це Луценко сказав, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Луценка, але нардепи її не підтримали.



А 7 серпня Луценко заявив, що напише заяву про звільнення, щойно новообрана Рада збереться і сформує керівні органи. Що він і зробив.

Чим запам'ятався Луценко на посаді генпрокурора?

Перш за все тим, що Луценко – кум п'ятого президента Петра Порошенка, який і призначив його на посаду у 2016 році. А ще Луценко очолив ГПУ, не маючи юридичної освіти, тож спеціально для нього змінювали закон.

На посаді Луценко запам'ятався швидше гучними анонсами підозр і затримань, а не самими затриманнями. За це його жорстко критикувало суспільство, адже фігуранти кримінальних справ мали час втекти.

За Луценка зняли недоторканність з кількох нардепів, але ніхто вироків так і не отримав. Чого варте одне лише гучне затримання Надії Савченко, яка після року перебування в СІЗО, тепер на волі.

Водночас Луценко неодноразово вставляв палиці в колеса детективам НАБУ. Наприклад, розсекретив мережу таємних агентів бюро.

Дивіться відео про помилки Юрія Луценка на посаді генпрокурора:

Хто може стати наступним генпрокурором?

Кандидата на посаду генпрокурора у президента вже називали. "Рябошапка – крутий спеціаліст, я бачу його одним з претендентів", – сказав Зеленський.

На сьогодні Рябошапка – заступник голови Офісу Президента, відповідальний за антикорупційну і судову сферу. До приходу в команду Зеленського він працював в Нацагентстві з питань запобігання корупції. Пішов звідти 2 роки тому через неефективність органу.



Руслан Рябошапка / Кадр з відео