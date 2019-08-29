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      Рада звільнила Луценка з посади генпрокурора

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      Юрій Луценко звільнений Верховною Радою з посади генпрокурора
      Юрія Луценка звільнили з посади генпрокурора / Getty Images

      Юрія Луценка звільнили з посади Генерального прокурора України. Таке рішення ухвалила Верховна Рада на своєму першому засіданні увечері 29 серпня.

      Рішення підтримали 317 народних депутатів.

      Читайте також: Які справи "зливав" Луценко: заява представника ГПУ

      Уранці 29 серпня Юрію Луценко написав заяву про відставку на ім'я президента Володимира Зеленського.

      Постанова парламенту про звільнення Луценка
      Постанова парламенту про надання згоди на звільнення Луценка

      Президент Зеленський ще в день своєї інавгурації запропонував Луценку піти у відставку з посади голови ГПУ. На це Луценко сказав, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Луценка, але нардепи її не підтримали.

      А 7 серпня Луценко заявив, що напише заяву про звільнення, щойно новообрана Рада збереться і сформує керівні органи. Що він і зробив.

      Чим запам'ятався Луценко на посаді генпрокурора?

      Перш за все тим, що Луценко – кум п'ятого президента Петра Порошенка, який і призначив його на посаду у 2016 році. А ще Луценко очолив ГПУ, не маючи юридичної освіти, тож спеціально для нього змінювали закон.

      На посаді Луценко запам'ятався швидше гучними анонсами підозр і затримань, а не самими затриманнями. За це його жорстко критикувало суспільство, адже фігуранти кримінальних справ мали час втекти.

      За Луценка зняли недоторканність з кількох нардепів, але ніхто вироків так і не отримав. Чого варте одне лише гучне затримання Надії Савченко, яка після року перебування в СІЗО, тепер на волі.

      Водночас Луценко неодноразово вставляв палиці в колеса детективам НАБУ. Наприклад, розсекретив мережу таємних агентів бюро.

      Дивіться відео про помилки Юрія Луценка на посаді генпрокурора:

      Хто може стати наступним генпрокурором?

      Кандидата на посаду генпрокурора у президента вже називали. "Рябошапка – крутий спеціаліст, я бачу його одним з претендентів", – сказав Зеленський.

      На сьогодні Рябошапка – заступник голови Офісу Президента, відповідальний за антикорупційну і судову сферу. До приходу в команду Зеленського він працював в Нацагентстві з питань запобігання корупції. Пішов звідти 2 роки тому через неефективність органу.

      Руслан Рябошаппка Генпрокуратура ГПУ
      Руслан Рябошапка / Кадр з відео 

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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Юрій Луценко ГПУ Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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