Луценко подасть у відставку з початком роботи нового парламенту

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що напише заяву про звільнення щойно Рада IX скликання збереться і сформує керівні органи.

Генпрокурор напише заяву за власним бажанням вже на ім'я нового спікера, сказав він в ефірі радіо "НВ".

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Луценко також сказав, що буде продовжувати свою політичну діяльність.

Зрозуміло, що, втративши посаду, яка мене стримувала і обмежувала, я займуся політикою більш ретельно. Чи буду я займатися партійною діяльністю? Поки що не вирішив,

– сказав він.

Зазначимо, що посаду Генерального прокурора надалі може обіймати Руслан Рябошапка. Детальніше про нього читайте тут.