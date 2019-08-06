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      Луценко подасть у відставку з початком роботи нового парламенту

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Вікипедія

      Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що напише заяву про звільнення щойно Рада IX скликання збереться і сформує керівні органи.

      Генпрокурор напише заяву за власним бажанням вже на ім'я нового спікера, сказав він в ефірі радіо "НВ".

      До теми: Чим запам'ятався генпрокурор Луценко: хто може наступним зайняти посаду

      Луценко також сказав, що буде продовжувати свою політичну діяльність.

      Зрозуміло, що, втративши посаду, яка мене стримувала і обмежувала, я займуся політикою більш ретельно. Чи буду я займатися партійною діяльністю? Поки що не вирішив,
      – сказав він.

      Зазначимо, що посаду Генерального прокурора надалі може обіймати Руслан Рябошапка. Детальніше про нього читайте тут.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко
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