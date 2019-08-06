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      Когда Луценко подаст в отставку: новое заявление действующего генпрокурора

      306 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Википедия

      Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что напишет заявление об увольнении после начала работы новоизбранного Совета IX созыва.

      Генпрокурор напишет заявление по собственному желанию уже на имя нового спикера, сказал он в эфире радио "НВ".

       К теме: Чем запомнился генпрокурор Луценко: кто может следующим занять должность

      Луценко также сказал, что будет продолжать свою политическую деятельность.

      Понятно, что, потеряв должность, которая меня сдерживала и ограничивала, я займусь политикой более тщательно. Буду ли я заниматься партийной деятельностью? Пока не решил,
      – сказал он.

      В 2018 Луценко уже подавал заявление по собственному желанию из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк, однако Рада не поддержала его освобождения. Накануне парламентских выборов он также изъявил желание уйти, но не раньше, чем после результатов голосования.

      Главным претендентом на пост Генерального прокурора является Руслан Рябошапка. Подробнее о нем читайте здесь.

      Что известно об увольнении Луценко с должности Генпрокурора?
      Зеленский предложил Луценко уйти в отставку еще в день инаугурации. Генпрокурор заявил, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. 11 июня президент внес постановление об увольнении, которую нардепы не поддержали.

      После обнародования результатов парламентских выборов Владимир Зеленский сказал, что намерен назначить нового Генерального прокурора и намекнул, что им точно не будет Юрий Луценко.

      Согласно закону, Верховная Рада назначает генпрокурора по представлению Президента Украины. Если прокурор не выполняет свои обязанности должным образом, парламент может выразить недоверие и освободить его от должности.

      Какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ
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