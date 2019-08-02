Чим запам'ятався генпрокурор Луценко: хто може наступним зайняти посаду

Юрій Луценко персона доволі скандальна. Починаючи від того, що є кумом п'ятого Президента України, який і призначив його на посаду. І закінчуючи тим, що він не має юридичної освіти, тож спеціально для нього змінювали закон. Чим ще запам'ятався нинішній генпрокурор, хто може стати наступним, дізнавались кореспонденти 24 каналу.

У перший же день свого президентства Володимир Зеленський дав зрозуміти, що кума екс-президента він на посаді генпрокурора бачити не хоче. Але Верховна Рада голосування за його відставку провалила.

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У 2016 році з призначенням Юрія Луценка в Раді не барились. Для того, аби він зміг очолити ГПУ, депутати змінили закон. Внесли правку, яка дозволила обіймати цю посаду людині без юридичної освіти. А щоб закон набув чинності в той самий день і можна було "негайно" призначити Луценка, одразу після голосування спеціальним тиражем надрукували свіженький "Урядовий кур'єр".



"Урядовий кур'єр"

Дуже хочу, щоб у нас всіх вдалось відновити законність і справедливість, і повагу до держави,

– заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

На посаді генпрокурор Луценко запам'ятався швидше гучними анонсами підозр і затримань, а не самими затриманнями. За що його жорстко критикувала громадськість, адже фігуранти мали час втекти. За Луценка зняли недоторканість з кількох нардепів, але це нічим не закінчилось. Чого варте одне лише гучне затримання Надії Савченко.

Ніхто з нардепів вироків не отримав. Зате Луценко неодноразово вставляв палки в колеса детективам НАБУ. Наприклад, розсекретив мережу таємних агентів бюро.

Активісти не раз пікетували будинок Юрія Луценка. Одного разу привезли йому картату ковдру Насірова, справа якого зависає у суді вже другий рік.



Картата ковдра Насірова

Юрій Луценко у відповідь обзивав активістів "скунсами" і навіть заявив, що ті самі винні в нападах на них. Мовляв, сіють тотальну ненависть до влади. Не дивно, що громадськість цілковито підтримує ідею звільнення Луценка. На посаді хочуть бачити насамперед політично нейтральну фігуру.

Це мають бути люди, які максимально зруйнують і вибудують її з нуля. З максимальною кількістю звільнень неадекватних прокурорів. При цьому орган, який очищає прокуратуру КДКП, наприклад, теж має бути перезавантажено,

– розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

З тим, що очільник ГПУ повинен змінити всіх сумнівних прокурорів погоджується і президент. І список недоброчесних представників обвинувачення давно готовий.

Кандидата на посаду генпрокурора у президента вже називали. "Рябошапка крутий спеціаліст, я бачу його одним з претендентів" – повідомив Президент України Володимир Зеленський.



Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка – заступник голови президентського офісу, відповідальний за антикорупційну і судову сферу. Перш ніж прийти в команду Зеленського він працював в агенстві з запобігання корупції. Пішов звідти два роки тому через неефективність органу. Інших кандидатур в адміністрації поки не називають.