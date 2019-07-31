Де і як відпочиває Юрій Луценко: фото елітного курорту

Після парламентських виборів генпрокурор України Юрій Луценко пішов у довготривалу відпустку. Найімовірніше політик поїхав відпочивати у Францію.

Сергій Лещенко в програмі "Що це було?" розповів, що даними свідків, Луценко відпочиває у місті Горд, а це недалеко від французького курорту Сен-Тропе.

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За його словами, Луценка помітили якраз у той день, коли президент Володимир Зеленський заслуховував звіт про вбивство журналіста Павла Шеремета. Генпрокурор у компанії дружини та ще шести осіб обідали й обговорювали виступ Зеленського.



Французьке містечко Горд



Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко

"Готель (в якому відпочивав Луценко, – 24 канал) належить до категорії найдорожчих, преміум-класу, там зібрані всі можливі зірки. Звичайно, що скромна зарплата, яка має його дружинна і трохи скромніша, але однаково невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збирались його вести після виборів до Ради", – розповів Лещенко.



Місце, де ймовірно відпочивав Луценко

До слова, це не перший для Юрія Луценка дорогий відпочинок за кордоном. Минулі свої канікули він провів на Сейшелах. Про це йшлося у розслідуванні журналіста Михайла Ткача. Тоді Луценко пояснив, що кожен пересічний українець може собі дозволити такий відпочинок. Однак за підрахунками журналістів, генпрокурору такий курорт обійшовся у понад 50 тисяч доларів.

Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка?Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, яку депутати не підтримали.



Після оголошення результатів Національного екзит-полу парламентських виборів, президент України сказав, що від нової Ради очікує нового генерального прокурора. Зеленський натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко.