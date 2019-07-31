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      Де і як відпочиває Юрій Луценко: фото елітного курорту

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      Де і як відпочиває Юрій Луценко
      Де і як відпочиває Юрій Луценко / 24 канал

      Після парламентських виборів генпрокурор України Юрій Луценко пішов у довготривалу відпустку. Найімовірніше політик поїхав відпочивати у Францію.

      Сергій Лещенко в програмі "Що це було?" розповів, що даними свідків, Луценко відпочиває у місті Горд, а це недалеко від французького курорту Сен-Тропе.

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      За його словами, Луценка помітили якраз у той день, коли президент Володимир Зеленський заслуховував звіт про вбивство журналіста Павла Шеремета. Генпрокурор у компанії дружини та ще шести осіб обідали й обговорювали виступ Зеленського.

      луценко
      Французьке містечко Горд

      луценко відпочинок
      Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко

      "Готель (в якому відпочивав Луценко, – 24 канал) належить до категорії найдорожчих, преміум-класу, там зібрані всі можливі зірки. Звичайно, що скромна зарплата, яка має його дружинна і трохи скромніша, але однаково невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збирались його вести після виборів до Ради", – розповів Лещенко. 

      луценко франція
      Місце, де ймовірно відпочивав Луценко 

      До слова, це не перший для Юрія Луценка дорогий відпочинок за кордоном. Минулі свої канікули він провів на Сейшелах. Про це йшлося у розслідуванні журналіста Михайла Ткача. Тоді Луценко пояснив, що кожен пересічний українець може собі дозволити такий відпочинок. Однак за підрахунками журналістів, генпрокурору такий курорт обійшовся у понад 50 тисяч доларів.

      Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка?Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, яку депутати не підтримали.

      Після оголошення результатів Національного екзит-полу парламентських виборів, президент України сказав, що від нової Ради очікує нового генерального прокурора. Зеленський натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Парламентські вибори 2019 Юрій Луценко Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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