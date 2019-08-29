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      Зеленський запропонував призначити Рябошапку генпрокурором

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      Руслан Рябошапка – новий генеральний прокурор України 2019
      Руслан Рябошапка / news.liga.net

      Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про надання парламентом згоди на призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

      На цій посаді Рябошапка ймовірно замінить Юрія Луценка. Наразі новообрані депутати Верховної Ради 9 скликання ще не голосували за кандидатуру на посаду Генерального прокурора України.

      Що відомо: Руслан Рябошапка ймовірно очолить Генеральну прокуратуру

      21 травня Володимир Зеленський призначив Руслана Рябошапку заступником глави Офісу Президента України. Вже 23 липня глава держави розповів, що розглядає кандидатуру Рябошапки на посаду генерального прокурора. Зеленський неодноразово наголошував на тому, що генерального прокурора потрібно змінити.

      Юрій Луценко написав заяву про відставку вранці 29 серпня, Рада ще не підтримала цю ініціативу.

      Що казав Рябошапка раніше про Генпрокуратуру?

      Рябошапка не був багатослівним щодо роботи Генпрокуратури. Проте він дотримується таких основних думок:

      • генерального прокурора необхідно змінити;
      • ГПУ має очолити не політик, а професіонал з вищою юридичною освітою і відповідним стажем роботи в правоохоронних органах;
      • найкраще ліквідувати Генеральну прокуратуру як орган, а її основну функцію – державне обвинувачення – передати Мін'юсту.

      29 серпня Рада нового скликання розпочала свою роботу. Вранці 224 новообрані народні депутати уже склали присягу.  У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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