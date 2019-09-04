Яка зарплата у Зеленського та керівництва Офісу Президента: суми

За серпень голова Офісу Президента України Андрій Богдан отримав 39 874 гривень. Президенту України нарахували трохи менше – 22 540 гривень.

Загалом президент України в серпні 2019 року отримав 28 000 гривень, але з цієї суми він заплатив 5 460 гривень податків, йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

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Щодо Андрія Богдана, то він отримав за серпень 39 874 гривень. З цієї суми посадовий оклад – 16 919 гривень.

Богдан отримав також надбавку за вислугу років – 4 568 гривень, за роботу в умовах режимних обмежень – 2 743 гривень, за інтенсивність праці – 8 743 гривень та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) – 6 901 гривень.

Яку зарплату отримало керівництва офісу президента за серпень:

Президент Володимир Зеленський – 22 540 гривень;

Глава ОПУ Андрій Богдан – 39 874 гривень;

Заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка – 37 644 гривень;

Заступник керівника ОПУ Олексій Гончарук – 32 399 гривень;

Заступник керівника ОПУ Юрій Костюк – 31 724 гривень;

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко – 26 407 гривень;

Перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов – 25 716 гривень.

Під час першого засідання Верховної Ради 9 скликання нардепи проголосували за призначення Олексія Гончарука Прем'єр-міністром України, а також народні обранці підтримали призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором України.

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