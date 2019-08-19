Скільки має заробляти народний депутат України: опитування

Голова партії "Слуга народу" та кандидат на посаду спікера Дмитро Разумков вважає, що українські нардепи отримують хорошу, але не достатню зарплатню. На його думку, 50 тисяч гривень для депутата виглядає гарно лише на тлі мінімальної.

Депутат Ради нового скликання матиме зарплату у 36-37 тисяч гривень, а з доплатами – до 50 тисяч. Зарплата депутата могла би бути і більшою, сказав Разумков в інтерв'ю "НВ".

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За 40 тисяч гривень не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно. Далі – питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер – тебе і мільйонні заробітки не зупинять,

– сказав голова "Слуги народу".

Разумков певен, що Україна йде до того, що є у європейських депутатів – "гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж". При цьому він не сказав, яку зарплату вважає прийнятною. Політик наголосив, що тут потрібна експертна дискусія.

Хто такий Дмитро Разумков? Біографію лідера президентської партії "Слуга народу" читайте у матеріалі 24 каналу.

Зазначимо, що сам нардеп не переймається за свою заробітну плату. У цьому ж інтерв'ю Разумков сказав, що має матеріальну подушку за рахунок бізнесу, який переписав на дружину.



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