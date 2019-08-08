Разумков знайшов винного у тому, що звільнення моряків зірвалося

Дмитро Разумков вважає, що Україна не змогла повернути полонених Росією українських моряків через міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Натомість зараз потрібно використовувати усі можливості.

Позицію Клімкіна Разумков вважає "іноді дивною", про це глава партії "Слуга народу" розповів в інтерв’ю виданню ВВС.

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Лідер "Слуги народу" президент Володимир Зеленський пропонував змінити керівництво МЗС, однак цього не сталося.

На жаль, позиція міністра іноді дивна для мене. Вона призвела до того, що ми не змогли повернути наших моряків,

– заявив Разумков.

Разумков наголосив, треба використовувати всі можливості, щоб повернути моряків. Так, необхідно вести переговори в рамках "Мінська", "Нормандії", можливо – через її розширення Великобританією і США.

"Тому треба використовувати всі можливості, навіть якщо у нас немає повної картини - треба виходити з пропозиціями, які є в Офісі президента і груп, що працюють в Мінську", – наголосив лідер партії.

Чому виник конфлікт між Клімкіним і Зеленським через ноту до Росії?

Президент Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну , який не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.

У російській ноті йшлося, що РФ готова передати Україні 24-х моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Згодом Клімкін відреагував на критику Зеленського. Він сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії у межах своїх повноважень і додаткових погоджень із президентом щодо цього не потребувало.

Наразі Павло Клімкінперебуває у політичній відпустці, обов'язки глави МЗС тимчасово виконує його заступниця – Олена Зеркаль.

Як українські моряки потрапили в полон Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу