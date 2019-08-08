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      Разумков нашел виновного в том, что освобождение моряков сорвалось

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      Разумков считает, что Климкин виноват в срыве возвращения моряков
      Разумков считает, что Климкин виноват в срыве возвращения моряков / Getty Images

      Дмитрий Разумков считает, что Украина не смогла вернуть пленных Россией украинцев из-за министра иностранных дел Павла Климкина. Сейчас же нужно использовать все возможности.

      Позицию Климкина Разумков считает "иногда странной", об этом глава партии "Слуга народа" рассказал в интервью изданию ВВС.

      Интересно: Конфликта нет: Климкин объяснил спор с Зеленским из-за ноты РФ в отношении моряков

      Лидер "Слуги народа" президент Владимир Зеленский предлагал сменить руководство МИД, однако этого не произошло.

      К сожалению, позиция министра иногда странная для меня. Она привела к тому, что мы не смогли вернуть наших моряков,
      – заявил Разумков.

      Разумков отметил, что надо использовать все возможности, чтобы вернуть моряков. Так, необходимо вести переговоры в рамках "Минска", "Нормандии", возможно – через ее расширение Великобританией и США.

      "Поэтому надо использовать все возможности, даже если у нас нет полной картины – надо выходить с предложениями, которые есть в Офисе президента и групп, работающих в Минске", – подчеркнул лидер партии.

      Почему возник конфликт между Климкиным и Зеленским из-за ноты к России?

      Президент Зеленский дал словесную взбучку главе МИД Павлу Климкину, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России относительно 24 пленных украинских моряков.

      В российской ноте говорилось, что РФ готова передать Украине 24-х моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам.

      В ответ МИД Украины отписало ноту, где четкими подпунктами выделило следующее:

      • Международный трибунал постановил немедленно освободить украинские суда и моряков.
      • Россия решение трибунала не выполнила.
      • Поэтому Украина требует от России прекратить международно-противоправные действия и предоставить гарантии их недопущения в будущем.

      Впоследствии Климкин отреагировал на критику Зеленского. Он сказал, что МИД ответил на ноту России в пределах своих полномочий и в дополнительных согласованиях с президентом в этом не нуждался.

      Как украинские моряки попали в плен России?
      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      українські моряки
      Пленные украинские моряки / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Дмитрий Разумков Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Павел Климкин Украинские моряки в плену
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