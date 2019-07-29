Конфлікту нема: Клімкін пояснив суперечку з Зеленським через ноту РФ щодо моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконує, що не має конфлікту з президентом Володимиром Зеленським через ноту МЗС України Росії щодо полонених моряків. Політики просто емоційно висловили свої позиції.

Очільник міністерства внутрішніх справ в інтерв'ю "Укрінформу" зауважив, що не виясняв стосунки з Зеленським, а просто пояснив, що текст ноти Росії щодо полонених моряків є пасткою і мала приховані мотиви.

Важливо: Я пішов не через критику Зеленського, – Клімкін відверто розповів про свою відпустку

Чесно кажучи, я взагалі не бачу тут ніякого конфлікту! Ми не з’ясовували стосунки – ми висловили позиції! Я сказав, що за цим (нотою РФ, – 24 канал) стоїть. Я вважаю, що позиція в цьому сенсі дуже важлива. Але будь-яка дискусія всередині країни, яка перебуває у стані війни, працює тільки на Кремль,

– наголосив міністр.

На його думку, цей інцидент викликав чималий резонанс, адже "погані новини розходяться краще, ніж добрі".

"Але я не бачу цю новину як погану, я це бачу як елемент дискусії. Як ви бачите, міжнародно-правова позиція України у цьому контексті у президента є, вона чітко висловлюється", – додав Клімкін.

Дипломат відзначив, що вважає слова Зеленського щодо ноти не претензією, а "емоційним елементом". Клімкін додав, що розуміє главу держави, адже також має емоції щодо українців, яких тримають у в'язницях Росії чи окупованого Донбасу.

"Для нас це не політична історія – це емоція, яка постійно тисне. Я прекрасно розумію, що і на президента Зеленського це питання дуже тисне. Якби проблема була у нашій міжнародно-правовій позиції, можна було б це обговорювати, але її немає. А стосовно емоцій, то вони є у кожного, і це прекрасно! Важливо, щоб це не шкодило нашій позиції у війні з Росією", – підсумував глава МЗС.

Що відомо про конфлікт Клімкіна і Зеленського через ноту до РФ?

Президент Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.

У російській ноті йшлося, що РФ готова передати Україні 24-х моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Згодом Клімкін відреагував на критику Зеленського. Він сказав, що МЗС відповіло на ноту Росії у межах своїх повноважень і додаткових погоджень із президентом щодо цього не потребувало.