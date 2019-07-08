Я пішов не через критику Зеленського, – Клімкін відверто розповів про свою відпустку

Глава МЗС Павло Клімкін збирався піти у відставку ще до вступу Володимира Зеленського на президентський пост. Тепер же його відпустка – радше вчинок, покликаний, щоб стишити скандал.

Міністр вкотре попросив у парламентарів проголосувати за його відставку, аби нова команда спокійно взяла на себе всі необхідні повноваження. Про це сам Клімкін розповів в інтерв’ю виданню "The Бабель".

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"Я планував піти у відставку ще до оголошення результатів президентських виборів, незалежно від результатів. Спочатку сказав це непублічно, потім – публічно. Пан Зеленський пропонував мені залишитися. Це з різних причин неможливо", – наголосив він.

Клімкін додав, що готовий у будь-який момент прийти на допомогу і Зеленському, і всім у міністерстві: якщо потрібна буде його порада, не важливо в якому статусі, це – завжди можливо.

Я пішов у відпустку не через критику з боку Зеленського – це абсолютно не так. Правда, що я свідомо не поїхав у Торонто, щоб не роздмухувати дискусії, оскільки це на руку Кремлю,

– уточнив глава МЗС.

Що відомо про словесну перепалку між Клімкіним і Зеленським?Річ у тім, що Павло Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це гарант дав посадовцю словесної прочуханки. Крім того, він заявив про намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності. На це міністр закордонних справ відповів, що мав повноваження самостійно відправляти відповідь, не порадившись з гарантом. Наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці, а його обов’язки тимчасово виконує заступниця Олена Зеркаль.



Зеленський двічі передавав Раді подання про звільнення Клімкіна, двічі нардепи не голосували схвально за ці пропозиції.

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