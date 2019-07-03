Звільніть мене, будь ласка, – Клімкін про конфлікт із Зеленським

Конфлікт через ноти між Павлом Клімкіним та Володимиром Зеленським досягнув високого градусу. Глава МЗС пішов у політичну відпустку, а президент забажав для нього дисциплінарної відповідальності. Проблеми із комунікацією із Офісом Президента Клімкін пояснює необхідністю діяти швидко.

В цій історії дуже багато емоцій та занадто мало інформації, так конфлікт із Зеленським Павло Клімкін прокоментував в інтерв’ю "Ліга.net".

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Що це за ноти і чому виник конфлікт?

25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.

У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Згодом Президент Зеленський вже дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який відповів на ноти. не порадившись із ним. Ще через деякий час глава держави надіслав листа прем’єр-міністру Володимиру Гройсману із закликом притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

Павло Клімкін оголосив, що йде у політичну відпустку, тому тимчасово виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ України його заступниця – Олена Зеркаль. Ще перед інавгурацією Володимира Зеленського Павло Клімкін написав заяву про відставку. Двічі президент Зеленський вносив у Раду подання про його звільнення, а нардепи не голосували за це.

Як це це пояснює Клімкін

Клімкін пояснює, що під трудової кодекс не підпадає – посаду міністра політична.

Все, що можуть зробити – звільнити мене. Ну, так я і сам хочу. Звільніть мене, будь ласка. Я ж просив,

– сказав він.

Глава МЗС додав, що у відомства є директиви, підписані попереднім президентом. За цими директивами у міністерстві діяли і тепер.

"За цим директивам ми здобули перемогу в Міжнародному трибуналі. У них прописана міжнародно-правова позиція, в тому числі в рамках трибуналу. Нота Росії зачіпає міжнародно-правові питання? Зачіпає. В рамках трибуналу, де ми працюємо? В рамках трибуналу. Ось ми і підготували міжнародно-правове обґрунтування, чому це не спрацює - зганьбить моряків, Україна, нас усіх", – сказав він.

Клімкін також зазначив, що діяли швидко, бо не хотіли на G20 вдавати, що «питання вирішене і м'яч "на поле українців".

Ми почали готувати детальну юридичну позицію. Нам потрібна була відповідна реакція на зустрічах Путін-Трамп, Путін-Меркель. І після цього ми планували підготувати ґрунтовну позицію по цій темі. Тобто за визначенням всі були переконані, що ми діємо правильно,

– розповів глава МЗС.

Він наголосив, що це повноваження МЗС – вести дипломатичну переписку. Президента проінформувати також мали намір, озвучивши відповідні пропозиції МЗС.

"Але тільки діяти потрібно було швидко. І для нас ці емоції (Зеленського – 24 канал) були несподівані", – пояснив Клімкін.

Міністр також додав, що образи у ньому немає. Водночас він не розуміє, чому ніхто із адміністрації не зателефонував йому, аби поцікавитись його аргументацією.

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Як спілкуються Зеленський з Клімкіним?

Клімкін каже, що ніяк. Він наголосив, що з Зеленським востаннє спілкувався ще напередодні інавгурації.

Більше він не говорив. Я намагався – телефонував у приймальню, хотів поділитися ідеями щодо візиту президента до Франції і Німеччини. Я претендую на те, що я щось розумію в цьому,

– сказав він.

Глава МЗС додав, що готовий пояснювати, в рамках яких документів діяли у відомстві.

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Зазначимо, одразу після обрання Володимира Зеленського Павло Клімкін заявляв, що не планує працювати главою МЗС. Однак, за його словами, у них були "суперові" переговори – навіть декілька.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.



Українські моряки у російському полоні