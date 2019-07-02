Хто тимчасово виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ: Клімкін назвав ім'я

Павло Клімкін оголосив, що йде у політичну відпустку, тому тимчасово виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ України його заступниця – Олена Зеркаль.

Про це сам Клімкін розповів у коментарях "Українським новинам" під час тренувань у спортзалі.

Біографія Олени Зеркаль: що відомо про дипломатку, яка відмовилась від посади в АП – читайте у матеріалі 24 каналу

"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", – відповів він. Клімкін додав, що сподівається на те, що обов'язки міністра виконуватиме Олена Зеркаль.

Чому Клімкін пішов у політичну відставку?

Зазначимо, що 1 липня Павло Клімкін, не дочекавшись рішення нардепів щодо своєї відставки, заявив, що йде у політичну відпустку. Дипломат планує за цей час почати будувати "справжню політичну команду". "Всіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтесь", – підсумував Клімкін.

До того ж, раніше піти у політичну відпустку пропонував Клімкіну глава уряду Володимир Гройсман. За цей час Кабмін призначить першого заступника глави МЗС, запропонованого президентом, який буде виконувати обов'язки міністра.

Що цьому передувало? Ще перед інавгурацією Володимира Зеленського Павло Клімкін написав заяву про відставку. Двічі президент Зеленський вносив у Раду подання про його звільнення, а нардепи не голосували за це. Врешті між главою держави і міністром виник конфлікт. Причиною послужило те, що Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків.

Про досягнення та провали Павла Клімкіна на посаді – читайте у матеріалі 24 каналу.