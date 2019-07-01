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      Україна ще може змінити відповідь Клімкіна щодо полонених моряків, – Росія

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      У Росії запропонували Україні змінити відповідь Клімкіна щодо полонених моряків
      У Росії запропонували Україні змінити відповідь Клімкіна щодо полонених моряків / hromadske.ua

      Росія вже робила свою пропозицію щодо звільнення незаконно захоплених у Керченській протоці українських моряків, але отримала негативну відповідь від МЗС України. Проте, Київ ще може змінити її.

      Таку нову пропозицію від імені країни-агресора озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, пише "РИА Новости".

      Що заявляють у Росії: У Кремлі передумали: кажуть, не пропонували звільнити українських моряків

      Росія свою пропозицію, цілком офіційну, сформульовану, до Києва направила. Миттєво було отримано негативну відповідь. Якщо українська сторона вважає за необхідне змінити своє ставлення до цієї пропозиції, вона вільна це зробити,
      – заявив Карасін.

      Про яку пропозицію щодо моряків йдеться і що відповіла Україна? 

      25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.


      Нота РФ про умови повернення українських моряків / колаж 24 каналу

      У відповідь МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило наступне:

      • Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.
      • Росія рішення трибуналу не виконала.
      • Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.


      Нота-відповідь України РФ щодо військовополонених моряків / колаж 24 каналу

      Чому через ці ноти виник скандал між Зеленським і Клімкіним? 

      Президент України Володимир Зеленський дав словесної прочуханки главі МЗС Павлу Клімкіну, який не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За словами гаранта, такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків додому.

      Клімкін на це відповів, що МЗС діяло у межах своїх повноважень і додаткового погодження своїх дій не потребувало. Міністр додав, що ця нота не містить якихось нових тверджень і лише фіксує міжнародно-правову позицію України без будь-яких "політичних моментів".

      Посол України в Італії Євген Перелигін зауважив, що МЗС завжди погоджує питання державної ваги з Офісом Президента або безпосередньо з главою держави. Відтак, відповідь України на ноту Росії щодо полонених українських моряків Клімкін мав погодити з Зеленським.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимогивідмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

      українські військовополонені моряки
      Українські моряки у полоні РФ

      blog_ava
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      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини політики Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Павло Клімкін Володимир Зеленський Новини Росії МЗС України
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