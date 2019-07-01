У Кремлі кажуть, що не пропонували звільнити українських моряків

У Кремлі заявили, що Міністерство закордонних справ Росії не пропонувало звільнити українських військовополонених моряків. Тепер там стверджують, що вони мають постати перед судом.

Слідчі дії щодо захоплених моряків у Росії тривають, на цьому наголосив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише "Уніан".

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Так, 25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова віддати 24 захоплених на Азові українських моряків, якщо в Україні продовжать їм кримінальне переслідування за російськими законами.

Що стосується нотного листування, то потрібно цікавитися в МЗС РФ. Там же не йдеться про звільнення, слідчі дії тривають, йдеться про необхідність їх постати перед судом. Але, наскільки нам відомо, є особлива позиція МЗС України, і нам не відомо, чи зазнала вона якихось змін,

– відповів Пєсков журналісту на запитання, чи це справді так.

Також Псєков прокоментував звернення Володимира Зеленського до Путіна. Президент України закликав російського лідера звільнити моряків: "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам".

"Що стосується відповіді на емоційний заклик президента України, то мені поки що нічого додати до тих слів, які були сказані Путіним на заключній прес-конференції в Осаці", – наголосив він.

Зазначимо, ця нота стала причиною конфлікт Президента України Володимира Зеленського та глави МЗС Павла Клімкіна. Так, у відповідь Росії МЗС України відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило:

Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків.

Росія рішення трибуналу не виконала.

Тому Україна вимагає у Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

Однак главу держави обурило те, що у МЗС про ці ноти йому не повідомили. Спочатку Зеленський емоційно прокоментував це під час свого брифінгу, а згодом скерував лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману щодо притягнення Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.



Українські моряки у російському полоні

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.



Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.