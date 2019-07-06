Коли Рада може відправити Клімкіна у відставку та призначити на його місце Пристайка

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконує, що вже у четвер, 11 липня, Верховна Рада може розглянути питання щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Як зазначив спікер українського парламенту, наступний тиждень буде останнім для цього складу парламенту, відтак ті законопроекти, які депутати не встигнуть розглянути, підуть у смітник.

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Окрім відставки Клімкіна, 11 липня Рада також має намір завершити тривалий розгляд виборчого кодексу, ухвалити закони про заручників, військових капеланів та приватні сонячні електростанції. Усі ці законопроекти є останніми у цьому скликанні.

"Серед ініціатив, що доведеться починати спочатку депутатам нової Ради, буде зняття депутатської недоторканості. Нардепи вже провели два читання відповідних змін до Конституції, і їм залишалось проголосувати за позбавлення себе імунітету ще один раз. Щоправда, Конституційний Суд надав їм свій висновок: зняття недоторканості є порушенням Основного закону, чим заблокував завершення процедури", – зауважив Парубій.

За його словами, Конституційний Суд дав не поправки до того чи іншого пункту, а дав роз'яснення, що законопроект загалом не відповідає Конституції. Відтак, комітет, фактично, зайшов у глухий кут.

Що відомо про відставку Клімкіна

Ще до інавгурації Володимира Зеленського Павло Клімкін заявив, що планує йти у відставку. Своє рішення він пояснював тим, що з новим президентом прийшла нова команда. Вже 30 травня президент вніс до Ради подання щодо звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Однак 6 червня Рада не підтримала таку ініціативу президента.

Згодом Зеленський знову вніс повторне подання до Ради щодо звільнення Клімкіна. Крім того, він запропонував Раді призначити новим очільником МЗС Вадима Пристайка, колишнього першого заступника міністра закордонних справ.

З біографією Вадима Пристайка, ймовірного очільника МЗС, детальніше Ви можете ознайомитися тут.

Наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці, а тимчасово виконує обов’язки міністра закордонних справ його заступниця – Олена Зеркаль. Олії у вогонь доливає й те, що Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це гарант дав посадовцю словесної прочуханки. Крім того, він має намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності.