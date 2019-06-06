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      Клімкін про похід у Раду: Я вів різні переговори, але класної команди ще не знайшов

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      Клімкін шукає класну команду на парламентські вибори
      Клімкін шукає класну команду на парламентські вибори / Фото з Facebook

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після провалу голосування у Раді за його відставку не планує йти у відпустку і продовжить працювати на посаді. Окрім того, наразі він шукає класну, реальну команду для участі у позачергових парламентських виборах в липні.

      Клімкін в ефірі "112 Україна" наголосив, що просив народних обранців знову розглянути, підтримати і проголосувати за його відставку. На його думку, це нормальна європейська практика, коли після приходу нового президента, стара команда і міністр йде у відставку.

      Читайте також: Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра

      Він зауважив, що президент Володимир Зеленський і справді пропонував йому залишитися на посаді глави МЗС, "але також згадав що у нас є шалені міжнародні виклики". Тому, за словами Клімкіна, над ними треба працювати разом, бо ситуація дуже непроста.

      Міністр також додав, що до відставки з посади продовжить роботу у дипвідомстві. Він готовий співапрацювати з командою новообраного глави держави, адже має "мережу зв'язків і розуміння багатьох речей".

      "Відпустку можна взяти кожного дня, але є дуже серйозні речі. Працювати теж потрібно. Тому, на перехідний період буду допомагати і буду працювати так, як потрібно. Це насправді питання техніки. Те, що я не сховаюся під стіл і від відповідальності, і від всіх серйозних речей, – про це можете не турбуватися", – сказав глава МЗС.

      Вже опісля відставки Клімкін обіцяє не полишати роботу у зовнішній політиці, але планує більше зорієнтуватися на внутрішній.

      У мене є різні плани, в тому числі і політичні. Я хочу з людьми, які мені довіряють, і яким я довіряю, сформувати класну команду. Але реальну команду з реальних людей, а не з якихось віртуальних списків. Вважаю, що у політиці рахуються тільки справжні команди, де люди один одному довіряють. Я вів різні переговори, але поки що такої команди не знайшов. Тому будемо працювати над формуванням своєї команди, говорити далі,
      – підкреслив Клімкін.

      Що відомо про відставку Клімкіна? Клімкін 17 травня, ще до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.

      Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

      Народні депутати Верховної Ради не проголосували 6 червня за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. На голосування поставили два законопроекти і нардепи двічі провалили голосування. Перший раз рішення підтримав лише 141 парламентарій, а другий – 137 із 226 мінімально необхідних.

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      Теги: Новини України Новини політики Клімкін не пішов у відставку Павло Клімкін Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський МЗС України Верховна Рада
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