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      Климкин о походе в Раду: Я вел разные переговоры, но классную команду еще не нашел

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      Климкин ищет классную команду на парламентские выборы
      Климкин ищет классную команду на парламентские выборы / Фото из Facebook

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после провала голосования в Раде за его отставку не планирует идти в отпуск и продолжит работать на посту. Кроме того, сейчас он ищет классную, реальную команду для участия во внеочередных парламентских выборах в июле.

      Климкин в эфире "112 Украина" отметил, что просил народных избранников вновь рассмотреть, поддержать и проголосовать за его отставку. По его мнению, это нормальная европейская практика, когда после прихода нового президента, старая команда и министр уходят в отставку.

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      Он отметил, что президент Владимир Зеленский действительно предлагал ему остаться на посту главы МИД, "но вспомнил что у нас есть огромные международные вызовы". Поэтому, по словам Климкина, над ними надо работать вместе, потому что ситуация очень непростая.

      Министр также добавил, что до отставки с должности продолжит работу в дипведомстве. Он готов поработать с командой новоизбранного главы государства, ведь имеет "сеть связей и понимание многих вещей".

      "Отпуск можно взять каждый день, но есть очень серьезные вещи. Работать тоже нужно. Поэтому, на переходный период буду помогать и буду работать так, как нужно. Это на самом деле вопрос техники. То, что я не спрячусь под стол и от ответственности, и от всех серьезных вещей, – об этом можете не беспокоиться", – сказал глава МИД.

      Уже после отставки Климкин обещает не оставлять работу во внешней политике, но планирует больше ориентироваться на внутреннюю.

      У меня есть разные планы, в том числе и политические. Я хочу с людьми, которые мне доверяют и которым я доверяю, сформировать классную команду. Но реальную команду из реальных людей, а не из каких-то виртуальных списков. Считаю, что в политике считаются только настоящие команды, где люди друг другу доверяют. Я вел разные переговоры, но пока такой команды не нашел. Поэтому будем работать над формированием своей команды, говорить дальше,
      – подчеркнул Климкин.

      Что известно про отставку Климкина? Климкин 17 мая, еще до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, написал заявление об отставке по собственному желанию и заявил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах в Верховную Раду в июле.

      Уже 30 мая глава государства внес в парламент представление об увольнении министра иностранных дел Климкина. Однако, в одном из интервью Зеленский назвал Климкина "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться на посту министра.

      Народные депутаты Верховной Рады не проголосовали 6 июня за отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. На голосование поставили два законопроекта и нардепы дважды провалили голосование. Первый раз решение поддержал только 141 парламентарий, а второй – 137 из 226 минимально необходимых.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада МИД Украины Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Павел Климкин Климкин не пошел в отставку
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