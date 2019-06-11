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      Зеленський знову пропонує Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

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      Зеленський пропонує звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка
      Зеленський пропонує звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з посади і пропонує Раді призначити новим главою МЗС Вадима Пристайка.

      Про це повідомив заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу.

      Читайте також: Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра

      "Президент підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ", – сказав Рябошапка.

      Раніше сам Пристайко не відкидав можливості стати главою МЗС України.

      Якщо мені запропонують очолити Міністерство закордонних справ, я готовий,
      – говорив він.

      Хто такий Вадим Пристайко? 22 травня президент Володимир зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави АП. Раніше цю посаду гарант планував віддати Олені Зеркаль. Проте указ про призначення дипломатки заступницею глави АП Богдана зник із сайту глави держави. Натомість з'явився інший – про призначення Вадима Пристайка.

      Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

      Чому Клімкін не пішов у відставку?

      Клімкін 17 травня, ще до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.

      Вже 30 травня глава держави вніс у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

      Народні депутати Верховної Ради не проголосували 6 червня за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України. На голосування поставили два законопроекти і нардепи двічі провалили голосування. Перший раз рішення підтримав лише 141 парламентарій, а другий – 137 із 226 мінімально необхідних.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Вадим Пристайко Руслан Рябошапка МЗС України Клімкін не пішов у відставку Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
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