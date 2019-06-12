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      Хто такий Вадим Пристайко: біографія ймовірного очільника МЗС

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      Вадим Пристайко - біографія ймовірного очільника МЗС
      Вадим Пристайко / Радіо Свобода

      Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з посади і закликає Раду призначити новим главою МЗС Вадима Пристайка. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією Пристайка.

      Біографія Вадима Пристайка

      Вадим Пристайко народився 20 лютого 1970 року у місті Кілія (Одеська область). Згодом родина переїхала до Києва. Батько Пристайка був генерал-лейтенантом юстиції та нагородженний званням Заслужений юрист України. Крім того, з 1996 по 2004 роки обіймав посаду заступника голови СБУ.

      Читайте також: Зеленський знову пропонує Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка

      Освіта

      Здобув диплом спеціаліста з інформаційних технологій, з відзнакою закінчивши Київський політехнічний інститут (1994 рік). У 1998-ому закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, де отримав ступінь магістра. Володіє англійською мовою.

      Політична кар'єра

      Кар'єра Пристайка з моменту отримання ним вищої освіти пов'язана із політичним життям країни (окрім 1993 – 1994 років, коли він займався розвитком інформаційної компанії "Електронні вісті", де був співзасновником проекту). Реалізував себе політик у напрямку міжнародних відносин. 

      У 1994 – 1997 Пристайко став заступником начальника Управління торгово-економічних зав’язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону Міністерства зовнішніх економічних зав’язків і торгівлі України. З 1997 по 2000 мав схожу посаду в Управлінні Міністерства закордонних справ. 

      Далі встиг спробувати себе на посаді консула Генерального консульства України у Сіднеї, Австралія (2000 – 2001), головного консультанта Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України (2001 – 2002), радника з політичних питань у справах України в Канаді (2002 – 2006), заступника керівника місії Посольства України в Сполучених Штатах Америки (2009 – 2012), надзвичайного і повноважного Посла України в Канаді (2012 – 2014). 

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Пристайко також обіймав посади при НАТО. Вперше – з 2007 по 2009 роки. Тоді був заступником директора департаменту НАТО. А з 2017 року і донині є главою Місії України при НАТО.

      Якщо говорити про топ-посади в МЗС, то у 2014 – 2017 роках був першим заступником міністра закордонних справ України і керівником апарату.

      А зовсім віднедавна кар'єрні здобутки Пристайка поповнились ще двома призначеннями. 22 травня президент Володимир Зеленський призначив Пристайка заступником глави Адміністрації Президента, а 31 травня він ще став членом РНБО

      Пристайко має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

      Сім'я

      Дипломат одружений із Інною Пристайко та виховує з нею двох синів. 

      Кого Зеленський призначив на ключові посади – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Кого Володимир Зеленський призначив на ключові посади, дивіться інфографіку:

      призначення зеленського

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      Теги: Новини України Призначення Зеленського Новини політики Публікації МЗС України Вадим Пристайко
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