Відомий склад майбутнього уряду Дениса Шмигаля

Обов’язки прем’єр-міністра після звільнення Олексія Гончарука виконуватиме Денис Шмигаль. Найімовірніше, його й оберуть новим очільником уряду. Наразі Шмигаль є віцепрем’єр-міністром України та міністром розвитку громад і територій. Цю посаду обіймає з 4 лютого, до цього очолював Івано-Франківську ОДА.

Про це інформує кореспондент 24 каналу, який перебуває у Верховній Раді. Там відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Зеленського.

Про те, що питання про призначення Шмигаля "вже вирішене" пише у своєму телеграм-каналі також журналіст "Української правди" Роман Кравець. Він також інформує про те, що у парламент вже надійшла заява Гончарука про відставку.

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Шмигаль – виконувач обов’язків прем’єра. Вирішено,

– зазначає він.

Журналіст 24 каналу також запевняє, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на посаді.

Про заяву Гончарука на звільнення, яка надійшла у парламент пише і колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Міністерство фінансів, за даними Мосійчука, очолить Ігор Уманський.

Хто такий Уманський? Український економіст, політик, виконувач обов'язків міністра фінансів України після відставки Віктора Пинзеника в другому уряді Юлії Тимошенко.

Видання "Лівий берег" з посиланням на три джерела у партії "Слуга народу" інформує про ще щонайменше 11 нових міністрів, які можуть увійти в новий уряд Дениса Шмигаля.

Міністерство економіки

Замість Тимофія Милованова новим міністром може стати Роман Жуковський, який раніше очолював профільне управління у Секретаріаті президента Віктора Ющенка. Цікаво, що його мама – Валентина Жуковська – свого часу очолювала банк "Надра".

Міністерство сільського господарства

Сам Милованов уряд не покине, але очолить інше відомство. За даними ЗМІ, йдеться про Міністерство сільського господарства.

Міністр Кабінету міністрів теж зміниться. Замість Дмитра Дубілета, який від серпня 2019 року перебував на цій посаді, може опинитися Олег Демчина.

Міністерство розвитку громад і територій

Його досі очолював Денис Шмигаль. Втім, оскільки він очевидно стане прем’єром, його посаду у відомстві можуть отримати Олексій Чернишов або Людмила Бугай.

Міністерство з реінтеграції

Це відомство може очолити Олексій Резніков.

Що відомо про Резнікова? Він колишній соратник Віталія Кличка, зараз представляє Україну у Тристоронній контактній групі. Був секретарем Київради в 2014 – 2015 роках і заступником голови КМДА в 2016 – 2018 роках. До приходу в політику Резніков був відомим і авторитетним адвокатом.

Міністерство охорони здоров’я

Зоряну Скалецьку, яка зараз перебуває в обсервації у Нових Санжарах, напевно теж замінять. Новим очільником МОЗ, за даними ЗМІ, стане Ілля Ємець. Він уже очолював МОЗ короткий час в 2010 – 2011 роках.

Хто такий Ілля Ємець? Український лікар, директор медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, кардіохірург, доктор медичних наук. Очолював МОЗ рік (з 2010 по 2011 рік) в уряді Миколи Азарова.

Міністерство спорту

Очолити відомство може олімпійський чемпіон з фехтування і віце-президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт.

Віце-прем’єр з питань оборонної промисловості

Цю посаду можуть віддати Роману Коростельову, керівнику Київського конструкторського бюро "Луч".

Міністерство оборони України

Напередодні з’являлась інформація про те, що на місце Загороднюка претендують троє кандидатів. Серед них звучало ім’я Андрія Тарана.

Наразі ЗМІ підтверджують, що саме його призначать у новий уряд на цю посаду. Це начебто – протеже глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Що відомо про Тарана? Це – генерал-лейтенант Збройних сил у відставці. Таран був звільнений у запас у 2016 році, до цього був представником України у СЦКК, а також входив до підгрупи з питань безпеки у ТКГ в Мінську.

Міністерство закордонних справ

Місце Вадима Пристайка, як про це раніше інформували ЗМІ, обійме Дмитро Кулеба. Зараз він є віцепрем’єром з євроінтеграції.

Міністерство соцполітики

Крісло глави відомства хочуть віддати Марині Лазебній.

Хто така Лазебна? У серпні 2019 року, під час прем’єрства Володимира Гройсмана, вона була призначена начальником Державної соціальної служби, але вже через півтора місяці Кабмін Олексія Гончарука її звільнив.



У 2013 – 2014 роках вона керувала Державною службою зайнятості. До Держслужби зайнятості працювала в Департаменті праці та зайнятості Мінсоцполітики, секретаріаті Кабміну і в Міністерстві економіки.

За інформацією 24 каналу, Руслана Рябошапку, найімовірніше, 4 березня не звільнятимуть з поста генпрокурора. Рада просто заслухає його звіт. Про це в коментарі нашому кореспонденту повідомив нардеп Олександр Скічко.

Увага! Відбулося засідання фракції "Слуги народу", на якому, імовірно, вирішували ротацію кадрів в уряді. На зустрічі був присутній президент Володимир Зеленський.