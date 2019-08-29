Дмитро Кулеба: багаторічний дипломат, який став віце-прем'єром з євроінтеграції

Віце-прем'єр-міністром з європейської інтеграції в Україні став Дмитро Кулеба. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією політика.

До призначення на посаду в уряді Дмитро Кулеба обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи. До того віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції була Іванна Климпуш-Цинцадзе – на цю посаду її призначили у 2016 році.

Біографія Дмитра Кулеби

Народився 19 квітня 1981 року у місті Суми. У 2003 році закінчив факультет міжнародного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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У 2006 році отримав ступінь кандидата наук в галузі міжнародного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Він є автором великої кількості публікацій у галузі міжнародного права, зовнішньої політики України і ролі комунікацій в гібридній війні. У 2007 році написав книгу "Участь України в міжнародних організаціях: правова теорія і практика", а у 2019 – книгу про інформаційну безпеку "Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот".

Кар'єра

Після закінчення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році Дмитро Кулеба почав свою дипломатичну кар'єру в Міністерстві закордонних справ України на посаді аташе Служби головного юридичного радника. За два роки став третім секретарем управління юридичного забезпечення МЗС України. У 2005-2009 роках був призначений до Постійного представництва України при ОБСЄ.

Після цього він працював в секретаріаті міністра закордонних справ України, де відповідав за зв'язки з громадськістю та питання багатосторонньої дипломатії, зокрема, головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. У 2013 році Кулеба обійняв посаду радника віце-прем'єр-міністра України Костянтина Грищенка.

З жовтня 2013 року він змінив державну службу на роботу у недержавному секторі. Кулеба став головою правління Фонду культурної дипломатії UART. Однак у червні 2014 повернувся на роботу в міністерство закордонних справ на запрошення міністра Павла Клімкіна. Займався питаннями стратегічних комунікацій та впровадженням в роботу міністерства сучасних технологій комунікацій та формуванням публічної дипломатії України.

Особисте життя

Політик одружений з Євгенією Кулебою, яка є головою громадської організації "Місто-сад". Вона є засновницею успішних проектів – Сквер Небесної Сотні на вулиці Михайлівській у Києві та парк Шовковичний у Слов'янську. Подружжя виховує двох дітей – сина Єгора та доньку Любов.

Батько — Іван Кулеба Дмитрович — український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України.



Дружина Дмитра Кулеби з дітьми